El temporal en Buenos Aires no afectó a las carpas dentro de la Bombonera para las elecciones

Este domingo un nuevo motivo, por momentos, puso en duda la realización de las elecciones en Boca que definirán al nuevo presidente de la institución para los próximos cuatros años. En este caso, luego de los idas y vueltas judiciales entre las partes interesadas, fue un fuerte temporal que azotó a la Ciudad de Buenos Aires y a otros puntos de la provincia en las últimas horas.

Inundaciones, cortes de luz, caídas de árboles, destrozos y hasta un lamentable suceso en Bahía Blanca que dejó 13 fallecidos. En ese desafortunado y triste contexto, en horas de la madrugada de este 17 de diciembre la incertidumbre empezó a ser protagonista. No obstante, cerca de las siete de la mañana los primeros reportes desde la Bombonera reafirmaron que la estructura para el acto eleccionario no había sufrido daños.

De hecho, cerca de las 8 de la mañana (es decir, a una hora de la apertura de los ingresos para iniciar el sufragio), cerca de 1000 socios ya estaban realizando la fila para ser los primeros en emitir su preferencia. Se espera que, más allá de los contratiempos climáticos, más de 40 mil socios de Boca se arrimen para el acontecimiento que, en una primera instancia, se iba a desarrollar el sábado dos de diciembre.

Juan Román Riquelme volvió a tirarle dardos a Mauricio Macri en la previa de las elecciones

Juan Román Riquelme habló en la previa de las elecciones de este domingo, nuevamente, con El Canal de Boca. En la charla, aprovechó para volver a dejar claro su pensamiento sobre su contrincante en la votación: Mauricio Macri: “A mí me da un poquito de felicidad de que la gente empiece a abrir los ojos de lo que son capaces y por el otro lado me da un poquito de rareza porque es el país que yo amo y pasan cosas que no viví nunca en 45 años”, expresó JR.

Por otro lado, extrañamente, le tiró flores a Daniel Angelici: “¿Cómo es el tema? Muy simple. Nosotros tuvimos un presidente en nuestro club durante ocho años que fue Daniel Angelici. En 2012 él, como corresponde, hizo las cosas bien en el sentido de firmar la cantidad de socios que agarró en 2012. Y cuando se ganan las elecciones en 2019 tiene que volver a firmar con cuánta cantidad de socios deja el club, que fueron 115 mil. Pasaron de sesenta y pico a 115 mil. Aumentó en 51.473. Es decir, cuando hay papeles, cuando hay cosas firmadas, no hay discusión. Eso está firmado por el expresidente de nuestro club, el cual hizo las cosas correctamente”.

Y para cerrar, Riquelme, que este domingo se puede convertir en presidente de Boca, exteriorizó su presentimiento con el resultado en el sufragio: “Nos quiso intervenir, quiere privatizar el club (en alusión al candidato a vice Mauricio Macri), por eso mañana es el día más importante de los 118 años del club. Mañana vamos a batir el récord y vamos a ganar las elecciones por mucho“.

Martín Palermo estará este domingo en la Bombonera para votar

Martín Palermo, luego de caer con Platense ante Rosario Central en la Final de la Copa de la Liga en Santiago del Estero, se hará presente este domingo en la Bombonera para emitir su voto y esperar el resultado que puede colocarlo como el nuevo entrenador del Xeneize. Así lo confirmó Andrés Ibarra en conversación con TyC Sports: “Sí, va a estar. Martín va a estar el domingo”.