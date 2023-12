Rosario Central venció a Platense por 1 a 0 con un golazo de Maximiliano Lovera y se quedó con el título de la Copa de la Liga de la mano de Miguel Ángel Russo, sumando así el segundo título para el Canalla en este siglo tras la obtención de la Copa Argentina en 2018. Del otro lado, el Calamar, de la mano de Martín Palermo, se despidió de la posibilidad histórica del primer trofeo de su historia.

Luego del partido, el entrenador de Platense hizo un análisis del encuentro y de lo que dejó la final en sí en conferencia de prensa, en donde destacó: “A nadie le gusta perder una final, pero tienen que estar muy orgullosos como plantel y principalmente como personas, que es lo que siempre voy a resaltar cuando me pregunten por este plantel“. Además, añadió: “Eso es más valorable que cualquier cosa. No hubo figuras, no hubo egos, siempre dieron la cara, siempre quisieron estar acá y fuimos un gran grupo en todos los aspectos. En mi experiencia de 10 años como entrenador, eso es inolvidable para mí“.

Más allá del encuentro ante Rosario Central en Santiago del Estero, Martín Palermo fue consultado acerca de las elecciones en Boca y de la posibilidad de que esté presente durante este domingo en La Bombonera para ejercer su voto, sobre todo teniendo en cuenta que él será el DT xeneize si la oposición gana en los comicios.

Sin embargo, el “Titán” esquivó la pregunta de manera contundente: “Mañana cuando me levante veré que hago“, fue la respuesta de Palermo ante la chance de estar en Brandsen 805 ejerciendo su voto en las elecciones que enfrentan a Juan Román Riquelme y Andrés Ibarra como candidatos a Presidente.

En adición a esto, el máximo goleador de la historia de Boca habló acerca de su futuro en Platense: “Hoy, a nada de haber terminado de jugar una final, difícil darte una respuesta ahora. Seguramente, lo primero que haga sea hablar con el Presidente, tal como quedamos. Veré cuando es el momento de juntarme con él para poder tomar una decisión“. Su continuidad en el club de Vicente López estará totalmente ligada a lo que pueda suceder en los comicios en Boca.

La cuestión climática, un factor que altera la presencia de Palermo

El temporal que está afectando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores alteró la posibilidad de que Martín Palermo vote en las elecciones en Boca, ya que el vuelo de la delegación de Platense que debía volver de Santiago del Estero hacia la capital nacional fue suspendido. En el mismo, se registraron vientos de hasta 150 km/h y lluvias torrenciales que impedían la libre circulación aérea en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Así, tanto Palermo como toda la delegación calamar debió quedarse en Santiago más tiempo de lo debido, y en el caso del “Titán”, esta cuestión lo aleja de poder estar presente en las elecciones en Boca.

Boca elige Presidente

Este domingo 17 de diciembre, luego de las problemáticas judiciales que pospusieron la fecha, se darán las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors en el campo de juego de La Bombonera. Allí, los más de 94 mil socios habilitados elegirán a su nuevo Presidente entre Juan Román Riquelme y Andrés Ibarra. Quien se imponga, entre otras tantas cuestiones, confirmará al próximo entrenador de la Ribera, el cual saldrá entre Diego Martínez -el elegido por el oficialismo- y Martín Palermo -el candidato de la oposición-.