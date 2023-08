Si bien siguen apareciendo apellidos en el radar, el próximo objetivo de Boca en el mercado de pases es cerrar la llegada de Ezequiel Bullaude. El ex-Godoy Cruz, actualmente en el Feyenoord de Países Bajos, está a detalles de convertirse en nuevo refuerzo, pero su arribo se dilata por pequeños detalles.

Pese a que se hablaba de algunas dificultades en las negociaciones, el club neerlandés tomó una particular decisión con el jugador. Esta determinación puede tener que ver con la inminente transferencia del volante ofensivo al club de la Ribera.

Resulta que Feyenoord disputó la Supercopa de Holanda ante el PSV y el entrenador decidió no convocar a Bullaude, que no fue ni al banco. Fue derrota para el conjunto del jugador argentino, que no pudo quedarse con la copa doméstica.

Como si fuera poco, este sábado volvió a tener acción el Feyenoord, que puso una alineación con varios suplentes. Allí, el ex-Godoy Cruz apareció en el banco, pero ni siquiera sumó minutos. Todo indica que su salida está por concretarse.