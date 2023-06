El mercado de pases en el fútbol argentino aún no comenzó, pero en Colombia ya es noticia. La prensa de ese país ubicó a James Rodríguez nada más ni nada menos que en Boca, asegurando que se trata de una operación con muchísimo dinero de por medio.

La información la dio el periodista Javier Hernández Bonnet, en el Blog Deportivo de Blu Radio. “La historia es muy simple: se reunieron varios empresarios, uno de ellos tiene vínculos en el fútbol europeo, con intereses en el fútbol español, un hombre que maneja muy buen capital y está radicado en Argentina”, arrancó diciendo.

“La propuesta era comprar los derechos del jugador, un contrato con una suma importante de dinero, que está muy cercana a la que se rumoreó le hizo Botafogo (3.2 millones de dólares). La tarea era conseguir al jugador y hacerlo jugar en un gigante de Argentina, antes de llevarlo nuevamente al fútbol de España. El grupo de empresarios pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors “, aseguró el corresponsal.