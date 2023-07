Por cada movimiento que Darío Benedetto hace en sus redes sociales se hace un mundo. El Pipa no atraviesa un buen presente futbolístico en Boca y hay muchas críticas por su rendimiento. Hoy por hoy, está por detrás de Luis Vázquez y Miguel Merentiel en la consideración de Jorge Almirón.

El futuro del goleador xeneize es realmente incierto y no se descarta que pueda irse en este mismo mercado de pases. Mientras tanto, el jugador dejó una frase muy particular en sus redes sociales y varios simpatizantes del Xeneize no se la tomaron bien.

“Confianza, lealtad y respeto. Fallás en una, perdés las 3”, escribió el atacante en Threads, la nueva red social vinculada con Instagram. Varios simpatizantes aprovecharon para contestarle al Pipa. Algunos optaron por bancarlo y muchos otros no…

“Vos sos un irrespetuoso”, “dedicate a jugar”, “la actitud no se negocia”, fueron algunos de los comentarios de la gente de Boca. Horas más tarde, Benedetto subió una historia en su auto junto a Tobías Medrano (cantante de ‘La T y la M’) y causó más revuelo. Ay…