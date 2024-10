Se acerca el fin de semana y todo Chivas está expectante por lo que diga Fernando Gago después del clásico ante Atlas. Todo indica que Pintita se irá a Boca, algo que no cae para nada bien en Guadalajara, teniendo en cuenta que debe interrumpir su contrato e irse a mitad de temporada.

Si bien el director técnico no dio declaraciones para evitar hablar del tema con la prensa y no desviarse del Clásico Tapatío. Sin embargo, los hinchas y la prensa de ese país ya ven con malos ojos la inminente partida del argentino y las críticas no pararon a llegar.

El reconocido comentarista Jorge Pietrasanta, fue muy filoso a la hora de hablar del exmediocampista: “En caso de que se vaya, yo sí te diría ‘¡qué poca madre!’. Lo entiendo, pero les ponen Boca y se vuelven locos. ¡No estoy de acuerdo con los mercenarios!”.

Es justamente la última palabra la que más se repitió en México. “Tenemos que entender que a veces cuando vienen los técnicos de afuera no vienen por el futbol mexicano, vienen por el dinero“, soltó Ricardo La Volpe, en diálogo con el medio de ese país, Récord.

Tildan a Fernando Gago de “mercenario”

El entrenador viene siendo muy señalado por los futboleros de México, ya que consideran que solo aprovechó llegar a Chivas por la propuesta económica y no la deportiva. Tal es así que hay miles de mensajes contra el DT, a la espera de que comunique su decisión oficial.

“Mercenario“, fue lo que más le dijeron a Pintita en las últimas horas, además de acusarlo de “poco ético” y de desear que le vaya mal en el Xeneize. Por lo pronto, todas las miradas estarán en lo que diga luego del Clásico Tapatío ante Atlas, que se disputará este sábado.

En Boca se manejan con cautela

Si bien Fernando Gago es el elegido por Juan Román Riquelme para reemplazar a Diego Martínez, en Boca no quieren darlo por cerrado. Se espera que paguen la cláusula para la salida del DT, poco menos de un millón de dólares, para así acelerar su llegada. Sin embargo, ante la pretensión de Gago de salir a su manera del conjunto mexicano, en el club de la Ribera no descartan hasta seguir buscando otra opción.