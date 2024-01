Diego Martínez tuvo su presentación oficial como entrenador de Boca este viernes y en la mañana del sábado ya pudo plasmar en cancha su primera alineación, haciendo fútbol ante el equipo de Reserva. A espera de que se concrete la llegada de refuerzos, pues solo se confirmó a Cristian Lema que, sin embargo, todavía no firmó su contrato, el flamante DT recurrió a una amplia mayoría de futbolistas que habitualmente eran utilizados por Jorge Almirón, aunque también dio lugar a algunas sorpresas.

Con Sergio Romero como dueño del arco; en defensa paró una línea de cuatro integrada por Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdez y Marcelo Weigandt. En el mediocampo sorprendió con Jabes Saralegui, Jorman Campuzano y Vicente Taborda, sumando además a Juan Ramírez como enganche. Como delanteros utilizó a Darío Benedetto y Luca Langoni.

Está claro que siendo la primera vez que realiza una práctica de fútbol Diego Martínez tuvo intención de analizar el rendimiento de algunos futbolistas, pero también dio algunas pistas sobre sus intenciones, como el hecho de devolver a Advíncula al rol de defensor, disponer de un enganche y confirmar en cancha sus elogios a Saralegui durante la conferencia de prensa de presentación.

También es una realidad que, por la inmediata reacción que hubo en redes sociales, el equipo que probó el nuevo DT no termina de entusiasmar a los hinchas e incluso hubo quienes dieron señales de resistencia por la presencia de Ramírez. “No puede ser posible que haya parado a Ramírez de enganche. Le tiene miedo a la pelota ese pibe”, se quejó uno en X. “¿Qué querés con Ramírez? Que traigan a un enganche de jerarquía”, protestó otro. “¿A Ramírez le siguen dando oportunidades?”, se sorprendió un tercero.

Segunda alineación

Finalizada esa primera práctica de fútbol, Diego Martínez probó una segunda alineación en la que participaron otros futbolistas que fueron importantes durante el ciclo de Jorge Almirón, utilizando a Javier García en el arco; Blondel, Anselmino, Marcos Rojo y Fabra en defensa; Benítez, Pol Fernández y Briasco en mitad de cancha; Bullaude como enganche y Janson con Merentiel en el ataque.

“Vamos a dejar todo por el club”

Durante su conferencia de prensa de presentación, Diego Martínez dijo estar abocado las 24 horas al armado del Boca 2024. “Este grupo de trabajo va a dejar absolutamente todo. Hoy estamos 24×24 pensando en Boca, en tratar de dar lo mejor desde nuestro lugar como cuerpo técnico y construir un equipo para que el hincha cuando vaya a la cancha se sienta identificado”, dijo.

Y agregó: “Desde nuestro lado, estén completamente seguros que vamos a dejar absolutamente todo para construir un equipo con el que todos los que somos parte del club nos podamos sentir identificados”.

A la espera de refuerzos

Diego Martínez se encargó de aclarar que su equipo ideal se irá construyendo a medida que vayan llegando noticias del mercado de fichajes, tanto respecto a incorporaciones como a posibles salidas. De momento, solo Cristian Lema se sumará como refuerzo, aunque todavía no firmó su contrato.

Elogios a Saralegui

En su primera alineación como entrenador de Boca, Martínez incluyó a Jabes Saralegui en el mediocampo, futbolista al que había elogiado especialmente este viernes: “Hablábamos con el cuerpo técnico de la sorpresa que nos provocó Saralegui, al que no me tocó dirigirlo cuando estuve en el club. Es un chico que tiene una proyección importante. Me gusta cómo compite y sobre todo cómo escucha a los más grandes”, se encargó de resaltar.