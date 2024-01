Diego Martínez fue presentado como nuevo director técnico de Boca Juniors en un acto oficial, con conferencia de prensa de por medio, el pasado viernes. Luego de pasar toda la semana con los entrenamientos de pretemporada, el entrenador ya sacó sus primeras conclusiones y trascendió su gusto personal por dos juveniles que están haciendo sus primeros pasos en el plantel profesional.

Martínez estuvo junto al presidente Juan Román Riquelme y el miembro del Consejo de Fútbol, Raúl Cascini, durante la presentación oficial. Si bien mayormente destacó sus sensaciones de volver al club en donde supo ser entrenador en sus inferiores, también habló del trabajo con los juveniles, uno de los méritos que tiene la actual dirigencia del club.

La idea del nuevo director técnico, que viene de una complicada salida de Huracán, es darle protagonismo a los más jóvenes del plantel. “Van a tener un lugar importante que el club les da, tan importante como a los más experimentados. Uno de nuestros objetivos es sacar la mejor versión de cada uno de ellos“, explicó.

Los dos juveniles de Boca que impresionan a Diego Martínez

De los juveniles que están trabajando con el primer equipo, Diego Martínez está impresionado con el trabajo de dos de ellos. Según reveló el periodista Augusto César, Mauricio Benítez y Jabes Saralegui son los dos jóvenes que el técnico “sigue muy de cerca“.

Son dos de los proyectos más importantes que tiene Boca en el futuro inmediato, luego de figuras actuales como Valentín Barco, Cristian Medina o Equi Fernández. A Benítez, Martínez ya lo supo dirigir cuando estuvo en el club, pero a Saralegui no, según palabras propias del propio entrenador durante la conferencia de prensa.

De hecho, en la rueda de prensa de presentación, el propio Diego Martínez destacó a Saralegui. “Nos provocó una sorpresa. No me tocó dirigirlo cuando estuve en el club y cuando lo ves entrenar, ves que es un chico que tiene una proyección interesante. Me gusta cómo compite, como escucha a los más grandes“, comentó sobre Jabes, quien ya tiene cuatro partidos en la Primera.

Benítez y Saralegui, ante la chance de ganarse un lugar para el debut en el torneo

Los elogios y las menciones a los casos de Benítez y Saralegui también dan lugar a la posibilidad de que ambos puedan ganarse un lugar como posibles titulares de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional. El ‘Xeneize’ tiene algunas bajas importantes en el mediocampo y esto lo podrían aprovechar los dos juveniles.

Equi Fernández, Medina y Barco (sumados a Leandro Brey y Nicolás Valentini), quienes ocupan puestos en el medio, no estarán para los primeros partidos del torneo debido a su participación en el Preolímpico Sub 23 con la Selección Argentina. Por lo tanto, tanto Benítez como Saralegui podrían ganarse un lugar, siempre y cuando Boca no cierre refuerzos en esas zonas del campo.

¿Cómo quiere hacer jugar Martínez a Boca?

Más allá del trabajo con los juveniles, Diego Martínez tendrá trabajo por delante con el plantel. Deberá darle una identidad futbolística a Boca, algo que no se pudo ver con sus antecesores. En su presentación, dio una idea de cómo le gustaría que juegue el conjunto azul y oro.

“Buscamos un equipo equilibrado que se ordene desde el control del partido y teniendo la pelota. Queremos llegar al arco rival la mayor cantidad de veces posibles. Que la tenencia tenga sentido“, manifestó.