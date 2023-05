Atrás quedó la novela de Agustín Rossi en el Mundo Boca, sobre todo cuando se resolvió su repentina salida al Al-Nassr de Arabia Saudita. A sabiendas de que no iba a renovar su contrato más allá del 30 de junio, el Xeneize no puso trabas para ceder al joven arquero por seis meses para que no pierda ritmo de cara a su llegada al Flamengo en julio.

Sin embargo, la actualidad del “1” no es la que el Mengao esperaba hace algunas semanas. El ex Lanús prácticamente no sumó minutos durante el presente semestre, a raíz de malas actuaciones en sus primeros partidos con el Al-Nassr. Es por eso que, según informan desde Brasil, Flamengo le habría hecho un pedido a Boca por el arquero.

El actual campeón de la CONMEBOL Libertadores está trabajando intensamente para anticipar la llegada de Agustín Rossi, informaron desde GOAL. “La idea de la directiva es que tenga un periodo de formación antes de estar disponible para jugar“, escribió la periodista Raisa Simplicio vía Twitter.

La situación deportiva de Rossi preocupa en Río de Janeiro, por lo que intentarán desligarlo del Al-Nassr antes de tiempo para que se entrene con el staff del Flamengo. Para eso habrá que dialogar entre todas partes: Boca debe cederlo en su último mes de contrato con el club, mientras que los árabes tendrán que estar dispuestos a soltarlo antes de lo pactado. De no mediar contratiempos, la situación del arquero debería definirse antes de que termine mayo.