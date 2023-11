Si bien Mariano Herrón será el entrenador interino de Boca para los partidos que le quedan por disputar en esta temporada, el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme ya piensa en quién estará a cargo del equipo para el 2024, en caso de que ganen las elecciones presidenciales que se realizarán en diciembre.

Entre los candidatos, la gran mayoría conoce a la institución, ya que tuvieron un paso por el club ya sea como jugador o Director Técnico, tal como son los casos de Fernando Gago, hoy sin trabajo tras su paso en Racing, Guillermo Barros Schelotto, quien ya dirigió al Xeneize, o Martín Palermo, el actual DT de Platense.

Además de estos, también está Diego Martínez, quien viene de salvar a Huracán del descenso, ya que acorde a lo que informa el periodista de ESPN, Augusto César, el ex entrenador de Tigre es del gusto de Riquelme, por lo que podría estar en carpeta para llegar a Boca en el 2024.

Cabe destacar que Martínez, que llegó al elenco de Parque Patricios a mitad de este año, tiene contrato con la institución hasta junio del 2024, por lo que no será una negociación fácil para el Xeneize, que además tiene un mal antecedente con el Globo, ya que en 2019 se llevó a su entrenador, Gustavo Alfaro.

Por otro lado, el también ex entrenador de Estudiantes de Buenos Aires y Godoy Cruz, sabe lo que es el mundo Boca, ya que dirigió en las inferiores del elenco de La Ribera. Sumado a esto, durante este período en las juveniles, fue DT de varios de los juveniles asentados en el primer equipo, como Cristian Medina, Equi Fernández o Exequiel Zeballos.

Tal es el interés de Riquelme por este entrenador, que ya estuvo cerca de llegar al Xeneize en este año, previo a que asuma en el cargo Jorge Almirón, pero en aquella oportunidad, no se dio la operación debido a que estaba trabajando en Tigre, y se encontraba disputando la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Los números de la carrera de Diego Martínez

Desde su debut en Ituzaingó, con la particularidad de que dirigió en las 5 categorías del fútbol argentino, Martínez dirigió un total de 327 partidos, de los que ganó 133, empató 96 y perdió 98, cosechando el 50,46% de los puntos posibles. Además, logró el ascenso con Estudiantes desde la B Metropolitana a la Primera Nacional, y con Tigre de la Primera Nacional a Primera División.

Martínez habló sobre su futuro

En diálogo con el medio partidario Por Siempre Globo, hace unos días el entrenador confirmó que su deseo es quedarse en Huracán: “Cada vez que llego a una institución me imagino que voy a estar toda la vida, pero que las reglas del fútbol dicen que en cualquier momento podés quedarte sin trabajo. Pero si no tuviera esa proyección, no podría”.

El astrólogo de Boca habló sobre el próximo entrenador de Boca

“Boca iniciará la Copa Libertadores del 2024 con otro DT y no es de casa. Bendiciones”, tiró Giorgio Armas en su cuenta de Twitter con respecto al reemplazante de Almirón.