El insólito posteo de Almirón a horas del partido de Boca vs. Newell's

Ocho días después de haber perdido la final de la CONMEBOL Libertadores, Boca se reencuentra este domingo con sus hinchas este domingo en La Bombonera, en donde enfrentarán a Newell ‘s por la anteúltima fecha de la Copa de la Liga. Con la clasificación a playoffs casi imposible (debe ganar los dos partidos restantes y esperar otros resultados de seis rivales), el objetivo que le queda al Xeneize en lo que respecta a este certamen es buscar el pase a la próxima Libertadores mediante la tabla anual.

Asimismo, también será el primer partido en La Bombonera desde la salida de Jorge Almirón, quien renunció de su cargo en Boca hace solo una semana. Desde el momento en que se dio su salida del equipo de la Ribera, el ahora ex entrenador ha tenido diversas participaciones en las redes sociales en relación a su paso por el club; ya que se ha despedido con un sentido posteo, ha agradecido las palabras elogiosas de Fernando Diniz tras su renuncia y hasta apareció luego del partido de Boca ante San Lorenzo.

En esta última presencia virtual de Almirón, se viralizó un comentario suyo en la transmisión en vivo por Instagram al periodista Tato Aguilera en donde posteó un emoji que simboliza fuerza, al ser un brazo en pose de endurecimiento de bíceps, pero luego le confirmó al propio jornalista que él no estaba usando su cuenta, y que le habrían hackeado la cuenta.

Efectivamente, y a horas del partido de Boca ante Newell ‘s, desde su cuenta, Jorge Almirón confirmó un hackeo a su perfil haciendo un posteo en las historias de Instagram. “Atención, me han hackeado la cuenta. Por favor no aceptar nada”, expresa el breve comunicado del ex DT xeneize, quien atraviesa una insólita cuestión en sus redes sociales. Mientras tanto, empieza a definir su futuro, ya que ha recibido primeros sondeos de parte de clubes de México y hasta se deslizó un rumor acerca de recalar en Racing. ¿Cuál será el próximo club de Jorge Almirón tras su salida de Boca?

La despedida de Almirón en sus redes sociales

El pasado lunes, tras confirmarse su salida y haberse despedido de todo el Mundo Boca en el centro de entrenamiento de Ezeiza, Almirón soltó un posteo en redes sociales donde describió lo que fue todo su paso por el Xeneize. Leelo completo a continuación

“Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la Séptima, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a Boca nuevamente en una final de Copa Libertadores.

Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros. Y en especial a los jugadores, en estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción.

Nos tocó asumir en un contexto muy adverso, con jugadores cuestionados e insultados. Haber contribuido a que hoy esos mismos jugadores sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados es una de las satisfacciones más grandes. Ellos se merecen todo el cariño que la gente les demuestra.

Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo.

Y por último, será imborrable la histórica movilización a Río y todos los momentos lindos que vivimos juntos. Sepan que estaré deseándoles siempre lo mejor. Gracias, fuerza y vamos Boca!”.

¿Quién puede ser el sucesor de Almirón en Boca?

Mientras se hace cargo de manera interina hasta fin de año el entrenador de la Reserva, Mariano Herrón, en Boca piensan en diversas posibilidades para el banco de suplentes del plantel profesional. Sin embargo, para definir al 100% al nuevo DT, deberán suceder dos cuestiones: las elecciones (se darán el 2 de diciembre) y que finalice el año futbolístico, con la culminación de la Copa de la Liga y la Copa Argentina. Solo ahí se sabrá fehacientemente quién será el indicado para agarrar Boca en 2024.