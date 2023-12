Mientras en Boca se llevaban a cabo las elecciones -posiblemente más importantes de su historia-, la FIFA definía en el Congreso que se desenvolvió en Jeddah, Arabia Saudita (con la presencia de Mauricio Macri en calidad de presidente de la Fundación FIFA), los procedimientos de clasificación restantes al Mundial de Clubes del 2025.

Desde un primer momento la entidad anunció que los últimos cuatro campeones de la Champions League, los últimos cuatro de la Copa Libertadores, los últimos cuatro de la Copa de Campeones de la Concacaf, los últimos tres de la Champions League de la AFC, los últimos tres de la Champions League de la CAF y el mejor del Ranking de la Liga de Campeones de la OFC, sumado a un cupo para el anfitrión (a definir internamente por la MLS), obtendrán su boleto para el que, a la postre, será el primer campeonato global de clubes de 32 participantes.

Hasta ahí, 20 plazas ocupadas, pero faltaba resolver cómo serían repartidos los otros 12 cupos. En el caso de Conmebol, aparte de los campeones de las últimas cuatro ediciones de la Copa Libertadores (por el momento Palmeiras, Flamengo, Fluminense y el ganador de la edición 2024) tendría dos lugares más, que, desde el vamos, el organismo sudamericano pensaba otorgarlo a través de su tabla de coeficientes.

No obstante, la FIFA determinó que se tomarán en cuenta las ediciones de la Copa Libertadores 2021, 2022, 2023 y la que se jugará el año que viene, desde la fase de grupos, para confeccionar una tabla general en la que los dos mejores posicionados se adjudicarán su clasificación al Mundial de Clubes de los Estados Unidos 2025.

Se computarán 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y 3 por cada ronda superada. En ese conteo, Boca es el líder de la tabla en Sudamérica con un cúmulo de 61 puntos. Sin embargo, no depende de sí mismo, dado que en 2024 no sumará al no participar.

¿Qué necesita Boca para clasificar al Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025?

Boca lidera el ranking del cúmulo de puntos de las últimas tres ediciones de la Copa Libertadores a la que se le deberá añadir la de 2024. Al no tener en cuenta para la tabla a los equipos brasileños (dado que la idea de la FIFA es que participen un máximo de dos equipos por país, salvo que se ganen el boleto siendo campeón), el Xeneize está puntero con 61 puntos. Luego, entre los más inmediatos, le siguen: River con 55, Olimpia (tampoco juega la Libertadores 2024) con 42, Nacional con 31, Barcelona de Guayaquil con 28 e Independiente del Valle con 26.

Para ganarse un lugar en el Mundial, Boca necesita alguna de las siguientes variantes: que no lo superen en la tabla; quedar segundo; o si queda tercero, que alguno de los equipos que tenga por encima sea campeón para que libere un cupo para la tabla en cuestión.

Cabe remarcar, una vez más para evitar confusiones, que Conmebol hará una clasificación con todos los participantes de las últimas cuatro ediciones, en la cual estarán los brasileños, pero no se los deberá tener en cuenta porque ya tiene tres clubes asegurados: Palmeiras, Flamengo y Fluminense.

¿Cómo fueron los puntos que sumó Boca en las Copas Libertadores que se computan para el Mundial de Clubes 2025?

Copa Libertadores 2021: 15 puntos. 3 ganados y un empate en fase de grupos (=10), pase a Octavos y dos empates en esta instancia (=5).

Copa Libertadores 2022: 15 puntos. 3 ganados y un empate en fase de grupos (=10), pase a la siguiente ronda y dos empates en Octavos (=5).

Copa Libertadores 2023: 31 puntos. 4 ganados y un empate en la zona (=13), 6 empates y cuatro pases de ronda (=18).