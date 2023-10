A lo largo de sus ocho años en Boca, Frank Fabra supo tener buenos y malos momentos. Los hinchas pasaron varios por varios estados de ánimos con el lateral izquierdo y parece que sus entrenadores también. Rodolfo Arruabarrena, el primer DT que lo dirigió en el Xeneize, tuvo una particular sobre sus condiciones futbolísticas.

“Fabra vino con nosotros. Técnicamente, típico colombiano, mucha técnica ofensivamente, tiene unas cualidades impresionantes”, arrancó diciendo el Vasco en D Sports. Pero los elogios se terminaron rápido: “Román y muchos lo han comparado con Marcelo, no sé si tanto a nivel de cabeza. Defensivamente tiene problemas, hay momentos que parece que duerme, que le ganan la parte de adentro, los centros cruzados…”.

“Es así: Lo querés o no lo querés, pero es la manera que tiene de jugar”, analizó el DT de último paso por la Selección de Emiratos Árabes. Luego, habló de la cuestión física: “Yo lo he visto mucho, lo he visto acá cuando jugaron la final con Racing, parecía con un poquito de sobrepeso, pero también es su manera. Tiene que saber que tiene que cuidar el peso y que tiene muchísimas cualidades”.

Por último, cerró: “Ofensivamente, hoy en día creo que es uno de los defensores de los laterales izquierdos. Tiene muchísima calidad, como Barco, que para mí, si bien está funcionando muy bien en el mediocampo, tiene muchísimas cualidades como para jugar en el lateral izquierdo, que es donde ha salido”.

Los números de Frank Fabra en Boca

El colombiano lleva 222 partidos jugados con la camiseta del Xeneize. Desde su llegada en 2016, convirtió 14 goles, dio 29 asistencias y fue expulsado en cuatro oportunidades.

En este tiempo, ganó el Campeonato de Primera División 2016/17, la Superliga Argentina 2017/18, la Supercopa Argentina 2018, la Superliga Argentina 2019/20, la Copa Maradona 2020, la Copa Argentina 2021, la Copa Liga Profesional 2022 y la Supercopa argentina 2022. Es el máximo ganador del plantel actual.

Los números de Arruabarrena como DT de Boca

El ciclo del Vasco en el club de la Ribera duró 75 partidos. Fueron 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas. Su salida se dio después de una derrota ante Racing, a finales de febrero de 2016. Su reemplazante fue Guillermo Barros Schelotto.