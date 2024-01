La camiseta 10 de Boca lleva un peso y un simbolismo importante, y ni hablar si toca vestirla luego de la salida del máximo exponente con dicho dorsal en la historia del club. Eso le sucedió a Luciano Acosta, quien tomó la responsabilidad de heredar la pilcha de Riquelme cuando Román se marchó a Argentinos Juniors en 2014.

En Boca no tuvo la oportunidad de explotar y se marchó muy joven a la MLS en 2016, recalando en DC United de la ciudad de Washington, en donde fue compañero de Wayne Rooney y tuvo un gran paso. Con un impasse en Atlas de México, en 2021 regresó a Estados Unidos para jugar en Cincinnati, en donde actualmente atraviesa el mejor momento de su carrera.

Allí, el equipo de la ciudad homónima fue el líder total de la última MLS en temporada regular y semifinalista en los playoffs. Además, Lucho Acosta fue galardonado como el MVP de la liga, por encima de futbolistas de talla mundial como Leo Messi, Thiago Almada, Carlos Vela, Giorgio Chiellini y Lorenzo Insigne entre tantos otros.

En este contexto, su presente en la MLS es tan reconocido en Norteamérica, que la Selección de los Estados Unidos lo pretende en sus filas para el proyecto que llevan de cara al Mundial 2026, en donde serán locales junto con Canadá y México. En diálogo con La Nación, el ex Boca reveló que se encuentra en trámite para ser ciudadano estadounidense y así poder sumarse al seleccionado dirigido por Gregg Berhalter.

Sobre esto, Acosta señaló: “Con los trámites sigo en el proceso. Si bien faltan unos detalles, estamos ahí. Es un proceso largo y vamos por el camino correcto. Lo dejo al abogado que se encargue, no me meto mucho. Si sale, genial, y estaremos disponibles para la selección. Y si no sale… insistiremos“. Además, añadió: “Si bien la selección es una de las razones por las que empecé todo este proceso, no es la única, porque incluso al margen del fútbol quiero que mi familia y yo tengamos la ciudadanía norteamericana. Pero quiero estar tranquilo, porque si no sucede no quiero frustrarme“.

Siguiendo por esta línea, el rosarino de 29 años se refirió a cómo esta posibilidad le afecta emocionalmente: “El Mundial hoy está lejos. Pero sí, si lo logramos, honestamente estaré encantando de jugar en la selección de los Estados Unidos. Si me toca, estaría orgulloso de poder representar a un país donde nació mi hija Valentina, un país que me abrió las puertas, me dejó crecer y me dio muchísimas cosas. Y si no, me tocará en el Mundial 2026 apoyarlo desde afuera por mi hija, y a la Argentina por mi hijo. Me dividiré. Alentaré a los dos“. ¿Se pondrá la camiseta de Estados Unidos?

Luciano Acosta, contundente sobre la chance de volver a Boca

Consultado en La Nación acerca de la posibilidad de volver al Xeneize, Lucho Acosta no tuvo dudas al respecto, sobre todo si se daba un llamado de Riquelme en la actualidad. “La puerta estará siempre entreabierta… Siempre digo que quiero volver. Debuté muy chico y tengo esa espinita por haber jugado tan poco, pero cada vez se hace más difícil porque uno se hace más grande, tengo 29 años, Boca tiene cada vez mejores jugadores… Es difícil, es difícil por muchas cosas“, comenzó al respecto.

Además de los futbolístico, también se refirió a lo que respecta a las diferencias en calidad de vida entre su presente en Estados Unidos y la chance de volver a Argentina: “También debo poner en la balanza a mis hijos, su educación y su seguridad. Ya no defino yo solo como para decir “si me llaman, vuelvo”. Si me llama Román lo atiendo, jaja… Lo analizaría, lo vería… Como fanático, claro que quiero volver a Boca. Pero sería difícil, estoy más grande y no quisiera volver si ya no estoy en mis mejores condiciones. Estoy muy cómodo en Cincinnati y tengo contrato hasta 2026, pero siempre las puertas estarán un poquito abiertas para Boca…“.

El paso de Luciano Acosta por Boca

Tras debutar en 2014, de la mano de Carlos Bianchi, el futbolista disputó 28 partidos, en los que anotó 2 goles y aportó 3 asistencias. Allí, permaneció hasta 2015, y no logró títulos.

La carrera de Luciano Acosta hasta la fecha

Boca (2014-15)

(2014-15) Estudiantes de La Plata (2015)

(2015) DC United (2016-2019)

(2016-2019) Atlas (2020-2021)

(2020-2021) Cincinatti (2021-actualidad, con contrato hasta 2026)