La eliminación de Boca en semifinales de la Copa de la Liga a manos de Estudiantes, después de lograr ponerse en ventaja en el marcador, dejó a Cristian Lema como principal villano por la jugada que derivó en el penal que le permitió al Pincha igualar las acciones y que al defensor le valió la expulsión, dejando con un futbolista menos en el terreno de juego al equipo de Diego Martínez, que terminó cayendo en los penales.

Entre las muchas críticas que recibió el exdefensor, sobresalió por su dureza la de Beto Márcico, quien lo calificó de “bobo”. A esa tendencia se subió recientemente Roberto Mouzo, ganador con el Xeneize de las Copas Libertadores de 1977 y 1978, así como de la Intercontinental en 1977. “No necesita hacer lo que hizo”, expresó en diálogo con Radio Mitre.

“Estoy triste por lo que pasó la otra noche. La expulsión de Lema me dolió mucho. Tiene presencia, pero pierde la marca y no mira al delantero. Igual, es más grave la primera amarilla. Después sabés que te pueden expulsar en cualquier momento“, opinó el exdefensor, que también fue tres veces campeón con Boca de Primera División, dos en 1976 y la restante en 1981.

Para Mouzo, al jugador no le será fácil recomponer el vínculo con los hinchas debido al peso específico que tenía el partido en el que dejó al equipo con un hombre menos en el campo, además de propiciar el empate de Estudiantes. “A mí no me hubieran expulsado en un partido como estos, así de importante. El error condicionó a Boca. No hay duda que la patada es penal. Si yo fuera (Diego) Martínez, no lo pongo el próximo partido“, expresó.

Lema se perderá el debut de Boca en la Liga Profesional.

¿Jugará Lema ante Trinidense?

En coincidencia con la opinión de Roberto Mouzo, el entrenador Xeneize mantendría por estas horas las dudas sobre la posibilidad de incluir a Cristian Lema entre los titulares para visitar a Sportivo Trinidense el próximo miércoles, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Claro que el descanso obligado que tendrá el defensor en el estreno en Liga Profesional, producto de la expulsión, podría hacer que de todos modos se cuente con él. Si finalmente se decide relegarlo, su reemplazante en un encuentro que Diego Martínez quiere afrontar con lo mejor que tiene sería Nicolás Figal.

Mouzo también criticó el nivel de Figal y Rojo

Con palabra autorizada como exdefensor laureado a nivel nacional e internacional con Boca, Roberto Mouzo también fue crítico de los niveles de Nicolás Figal y Marcos Rojo en la actualidad.

“Figal en su momento anduvo bien, pero después de la lesión bajó el rendimiento. Anselmino pareció que llevaba un año jugando cuando fue su debut y después no jugó más. Con el juego de Rojo no me siento identificado. Lo veo y no necesita hacer lo que hace, porque condiciones tiene”, señaló.