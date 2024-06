La era más gloriosa de la historia de Boca se inició en 1998 de la mano de Carlos Bianchi. Con el Virrey, el Xeneize se consagró campeón de todo y consiguió los títulos más importantes de su historia, como por ejemplo las Libertadores del 2000, 2001 y 2003, además de las Intercontinentales del 2000 y 2003. En los inicios del ciclo de Bianchi apareció Christian Giménez, un chaqueño que se podía desempeñar como volante ofensivo o también como segunda punta.

El Chaco se había formado en las Inferiores de Club Atlético Municipales de Resistencia, luego pasó a Chaco For Ever y en 1998 arribó a Boca. En su primera temporada no sumó muchos minutos, pero le bastó para ser campeón del Apertura 98 y el Clausura 99. En el 2000 fue campeón de la Libertadores, la Intercontinental y el Apertura, en el 2001 repitió en el torneo más importante de Sudamérica, pero en esta oportunidad teniendo participación en ambas finales contra Cruz Azul.

Giménez ante Bekcham en un amistoso entre Boca y Manchester United. (Foto: Getty).

Salida de Boca: Unión y Independiente

A mediados de 2002, Chaco Giménez salió de Boca y pasó a Unión, donde solamente disputó una temporada. Al año siguiente representó a Independiente y también lo hizo por un año para luego pasar al fútbol mexicano, donde jugaría en varios equipos importantes, conseguiría títulos inolvidables, representaría a su selección y se quedaría a vivir.

Christian Giménez en México

Cuando el Chaco Giménez llegó a México a mediados de 2004 nunca se imaginó que generaría un arraigo tan importante que se mantiene hasta los días que corren. En su primera temporada jugó en Veracruz, luego pasó al América, al año siguiente llegó a Pachuca y allí tuvo dos ciclos: el primero entre 2006 y 2010, mientras que el segundo fue para cerrar su carrera en 2018. Entre 2010 y 2018 vistió la camiseta de Cruz Azul.

Chaco Giménez en Pachuca. (Foto: Getty).

Su palmarés en el fútbol mexicano es impresionante: ganó en cuatro oportunidades la Copa de Campeones de la Concacaf -dos con Pachuca, una con el América y otra con Cruz Azul- también con la casaca de los Tuzos fue campeón de la Copa Sudamericana en 2006 y de la SuperLiga Norteamericana en 2007. En cuanto a los títulos locales, ganó con esos mismos tres equipos.

El presente de Chaco Giménez

Una vez que dejó la actividad profesional, Chaco Giménez inició su carrera como entrenador y su primera experiencia la tuvo en Cancún FC de México entre 2020 y 2021. Para 2021 llegó al fútbol uruguayo para dirigir a Atenas. Ya en 2022 fue ayudante de campo en Mazatlán. En la actualidad, Christian Giménez trabaja en la cadena Fox Sports y es analista de fútbol.

Chaco Giménez en Mazatlán. (Foto: Getty).

Convocado por Maradona, pero representó a México

En 2001, Chaco Giménez representó a la Selección Argentina en Sudamericano Sub 20 de Ecuador. Recién en 2010, cuando brillaba en el fútbol mexicano fue que lo convocó Diego Maradona para la Mayor, fue para los partidos por Eliminatorias ante Colombia y Ecuador, aunque sin sumar minutos.

“Me llama Maradona a las 3 de la tarde. Normalmente, cuando concentraba yo apagaba mi celular y ese día no sé porqué no lo apagué. ´Chaco´, me dice. Le pregunto quien era y me dice ´El Diego´. Yo cuando ya me dice así sentí una voz conocida, pero no sabía que era él. Cuando me dijo que era Maradona es como que me bajó el enojo y me dijo que me iba a convocar a la Selección y me preguntó si tenía ganas. Obvio que tenía ganas. Me dijo que me lo merecía porque estaba haciendo bien las cosas. Le pregunté si era para amistosos y me dijo que no, para las Eliminatorias. Cuando llegué a Argentina parecía una estrella con toda la prensa que había”, recordó Giménez en diálogo con Fox Sports México.

En 2013, Giménez aceptó la citación a la Selección mexicana, a la cual representó en un amistoso y cuatro encuentros por las Eliminatorias de la Concacaf. Años más tarde, la historia se repitió con su hijo Santiago, quien decidió representar a la Selección de México. Santiago Giménez, actualmente se desempeña en Feyenoord de Países Bajos.