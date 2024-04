Un ex Boca criticó a Nico Sánchez por el audio filtrado sobre Messi: "No habla de un jugador con códigos"

Luego de la derrota de Inter Miami en condición de local ante Rayados de Monterrey por la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions, Lionel Messi estuvo en el foco de las noticias, debido a que fue parte de una pelea en el vestuario junto al entrenador del equipo mexicano, Fernando Ortíz.

Sobre esto, uno de los protagonistas que estuvo presente allí, Nicolás Sánchez, reveló detalles de lo ocurrido, confirmando que estuvo cerca de pelearse con el capitán de la Selección Argentina, y un ex Boca, Christian el “Chaco” Giménez, le respondió públicamente, al acusarlo de no tener códigos.

“Yo estuve en el estadio. Los colegas no vieron nada porque nadie tenía acceso al vestidor. Si hubo una discusión fue ahí y nadie vio nada. Me resulta raro de un jugador como Nico Sánchez“, dijo el ex futbolista argentino en diálogo con La Última Palabra, programa emitido por Fox Sports.

Y siguió con respecto al audio filtrado de Nicolás Sánchez contando lo acontecido en el vestuario del estadio de Inter Miami: “Ventilar algo que pasó en el vestidor no habla de un jugador con códigos. Me parece que esas cosas quedan ahí”.

Cabe destacar que luego de que se haga tan viral este audio, el mismo Sánchez, quien pasó por Racing y River y que se retiró en 2021 jugando en Godoy Cruz, salió a pedir disculpas: “Entiendo que al hacerse público este audio mucha gente puede sentirse ofendida”, comenzó.

Siguiendo con su pedido de disculpas, continuó: “El entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona a la cual yo no conozco y me referí de una manera irrespetuosa. Le ofrezco mis disculpas. Espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club. Creo que ya está todo explicado en el audio que se viralizó. Acá estoy para poner la cara y hacerme cargo”.

Los dichos de Nicolás Sánchez en el audio viral

En el audio que terminó filtrándose, Nicolás Sánchez relata con lujo de detalles a su entorno lo sucedido en zona mixta del estadio DRV PNK de Miami, una vez finalizado el encuentro en que Monterrey se impuso 2-1 en la ida de cuartos de final.

“Cuando estoy en la puerta del vestuario lo veo a Messi ahí a tres metros mío. Yo me acerco para pedirle una foto y el seguridad, en buena onda, me para. Yo veo que Messi estaba re caliente y justo estaban entrando los árbitros. Cuando entran los árbitros, los encara Messi y les dice de todo. Al lado de él, el Tata Martino, pero desubicadísimos los dos. Si nosotros hacemos eso, nos echan a todos a la mierda“, contó.

“Yo estaba tranquilo, nunca me enojé. Estaba gente de la CONCACAF, la miro y les digo: ‘Si nosotros llegamos a hacer eso, nos echan a todos’. ¿Para qué? El Tata Martino se dio vuelta, me empezó a decir de todo y apareció Messi. Me quería comer crudo. Yo ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo y me ponía el puño al lado. ‘¿Quién te pensás que sos? ¿Quién sos salame? ¿A quién te comiste?’. Creo que no me insultó, pero como yo miraba para otro lado, no contesté nunca y fue peor. (Martino) Un pobre pelotudo. Me decía: ‘¿Tanto vas a llorar?’. Un pelotudo. Pero bueno, yo nunca respondí, nunca le contesté a nadie”, agregó.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta entre Monterrey e Inter Miami?

El duelo definitivo entre Rayados de Monterrey e Inter Miami se disputará el próximo miércoles 10 de abril a las 23:30 (hora de Argentina) en México. Dicho encuentro se podrá ver por Star+.