Pese a exponer cualidades interesantes durante sus pocas oportunidades en el primer equipo de Boca Juniors, Gonzalo Morales abandonó las filas del equipo comandado estratégicamente por Jorge Almirón para iniciar su aventura en otro combinado argentino.

Unión de Santa Fe fue quien confió en los servicios del atacante de 20 años de edad y nacido en la provincia de Córdoba. Y lo cierto es que el “Toro” no demoró en responder con muy buenas actuaciones, ganándose el cariño de los hinchas del Tatengue.

En medio de ese panorama, Morales le brindó declaraciones a ‘D Sports Radio’, y, en las mismas, compartió los detalles relacionados por el motivo que generó su alejamiento de Boca para recalar en la formación del Kily González. Y el mismo tiene que ver con el rodaje.

“Me llamó el Kily, hablé con él y los ayudantes. Me preguntaron cómo era mi situación y me dijeron que iba a tener los minutos que no me estaban dando en Boca. Les pregunté a mi representante y a mi familia y decidí ir a Santa Fe”, comenzó exteriorizando.

“No hablé con nadie de Primera. Herrón me aconsejó que lo mejor era irme a préstamo para sumar minutos y lo mejor que hice fue venir acá. Me recibieron de la mejor manera, son muy buena gente y es un club que te hace ir para adelante”, completó.

+ ¿Cómo fue el arranque de Morales en Unión?

Gonzalo Morales ya acumula nada menos que tres anotaciones en dos partidos oficiales en el Tatengue.

+ ¿Cuántos goles hizo Morales en Boca?

Defendiendo los colores del conjunto Xeneize, Gonzalo Morales acumuló dos tantos en nueve partidos oficiales.