Boca ya dejó atrás el empate frente a San Lorenzoy está pensando en lo que será el juego del domingo contra Newell’s, donde los dirigidos interinamente por Mariano Herrón buscarán un triunfo que les permita escalar en la Copa de la Liga Profesional, como así también en la tabla anual.

El objetivo más importante del Xeneize es poder meterse en la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores. Pero no será sencillo, al menos por la tabla del campeonato local, ya que tiene la chance de hacerlo si gana la Copa Argentina. Pero más allá de los puntos que precisan los de Herrón, podría darse la ausencia de un peso pesado como Pol Fernández .

Sucede que el mediocampista interno no se pudo entrenar junto al resto de sus compañeros debido a un cuadro febril . Por eso mismo, el ex Godoy Cruz y Racing Club se encuentra en duda para recibir a la Lepra. Y es un enorme dolor de cabeza para el DT, ya que no tiene a su reemplazante natural, Equi Fernández.

En el caso de que el santafesino nacido en la ciudad de Granadero Baigorria no pueda afrontar el partido contra Newell’s, existe la posibilidad que de Mariano Herrón lo reemplace con Diego González o Juan Ramírez. Pero también surgen las chances de que Mauricio Benítez o Román Rodríguez hagan su estreno, ya que empezaron a entrenarse con el plantel profesional de Boca.

La posible formación de Boca ante Newell’s

Es posible que Boca se presente ante Newell’s con Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Jorman Campuzano, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

El contrato de Pol Fernández en Boca

Pol Fernández posee un vínculo que lo une a Boca hasta el 31 de diciembre del 2024.

Las estadísticas de Pol Fernández con la camiseta de Boca

El mediocampista de 32 años lleva 143 partidos en Boca, donde anotó 9 goles y aportó 8 asistencias.