Inter de Porto Alegre se está reforzando de manera gigante para pelear por el próximo Brasileirao y por la Copa Sudamericana. Entre el mercado de mediados del 2023 y el actual, el conjunto del sur de Brasil ha incorporado futbolistas como Sergio Rochet, Charles Araguiz, Enner Valencia, Hugo Mallo, Lucas Alario y se encuentran cerrando el pase de Rafael Santos Borré.

En paralelo, desde hace escasos meses se hace cargo del plantel Eduardo Coudet, quien sigue pidiéndole refuerzos a la directiva de Inter. En este sentido, trascendió el nombre de un referente de Boca que podría hacer las valijas en caso que aparezca una oferta formal desde el conjunto de Porto Alegre. Concretamente, el jugador pedido por el “Chacho” es Pol Fernández.

El subcapitán de Boca también es pretendido por Miguel Ángel Russo en Rosario Central pero el Xeneize no lo tiene como posible salida. En medio de esta situación, en donde Pol despertó interés en la ciudad rosarina y en Porto Alegre, el periodista Emiliano Raddi en ESPN dio un pantallazo general de la actualidad del ex Racing y Cruz Azul.

“No descarto que Russo quiera a Pol, pero a Boca no llegó nada. Sí hay un club que lo sigue, y es Inter de Porto Alegre. Hasta ahora, solo es un seguimiento y son llamados de parte del club. Chacho está como loco, pero no imagino que Boca se desprende facilmente de Pol“, expresó el jornalista en la señal televisiva. De esta manera, se confirma que el subcapitán y referente del Xeneize es seguido dentro y fuera del fútbol argentino. ¿Puede darse su salida del club?

¿Cuándo termina el contrato de Pol Fernández con Boca?

El muy buen mediocampista tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2024, por lo que a partir de mitad de este año podría empezar a negociar con otro club. La realidad es que Russo lo quiere ahora para Central y podría haber negociaciones entre ambos clubes. Resulta difícil pensar que Pol Fernández, de buen 2023, deje al Xeneize en este mercado de pases, aunque también será importante saber el rol que le dará Diego Martínez en el equipo.

Pol, la debilidad de Riquelme

“Pol Fernández es una estrella, es el jugador más inteligente del fútbol argentino y está entre los dos o tres mejores. Vino un año, ganó el bicampeonato, se fue a México, en 2022 volvimos a traerlo y volvimos a ganar el bicampeonato. Yo no tengo más que sacarme el sombrero con ese jugador”, afirmó Juan Román Riquelme en abril de 2023 en diálogo con el canal oficial del club.