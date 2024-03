Boca jugó su peor partido del año y cayó 1 a 0 ante Unión. El equipo de Diego Martínez casi no llegó al arco en los 90 minutos y terminó perdiendo sobre la hora, con un resultado que es producto de varios puntos flojos. Uno de ellos, el de Jorman Campuzano.

El colombiano, titular por la lesión de Equi Fernández, tuvo otra tarde complicada con la camiseta del club de la Ribera. Le costó en defensa y no pudo hacerse dueño de la mitad de la cancha para darle juego interno al equipo. Tal es así que los hinchas no lo perdonaron en las redes.

El volante central venía de un flojísimo primer tiempo en La Bombonera (remontó en el complemento) contra Belgrano, despertando algunos murmullos de parte de la parcialidad local. Esta vez, no hubo mucho para rescatar del ex-Atlético Nacional.

Diego Martínez y la ausencia de Equi Fernández

No es casualidad que el entrenador, que reconoció que fue el peor partido de su equipo, se haya encargado de remarcar la ausencia de Equi tras la pobre tarea en Santa Fe.

“Que no haya estado Equi es una pieza importante. El otro día no estuvo y el equipo lo solucionó bien, hoy nos costó”, soltó en conferencia de prensa y agregó: “Nos faltó frescura en mitad de cancha, pero no solo por la posición de Equi, por los volantes y los duelos individuales que Unión nos propuso, nos costaba jugar en campo rival. No fue un buen partido”.

Sin nombrarlo, el entrenador dejó en claro que la actuación de Jorman no lo dejó para nada conforme.

“Fue nuestro peor partido. Al equipo le faltó fluidez, le faltó frescura. Enfrentamos a un rival que nos propuso duelos y esos duelos nos costó resolverlos. Unión fue superior en esa parte”, reconoció el estratega.

Las críticas a Campuzano