River hoy: se definió el futuro del Pity Martínez y por qué Peña Biafore puede destrabar la llegada de Leo Fernández

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este miércoles 1 de enero de 2025, a días del reencuentro del plantel para comenzar una nueva pretemporada, la cual iniciará el viernes 3 en el River Camp y el sábado 4 la delegación partirá rumbo a San Martín de los Andes. El Pity Martínez acordó su continuidad, qué pasará con Manuel Lanzini, por qué Peña Biafore puede acelerar la llegada de Leo Fernández y quiénes serán las primeras incorporaciones del año.

Pity Martínez seguirá en River

A mediados de 2023, mientras se recuperaba de una dura lesión, Gonzalo Martínez logró salir de Al Nassrs y selló su regreso a River. Lamentablemente una rotura de ligamentos a comienzos de 2024 lo alejó de las canchas por más de nueve meses, pero en octubre regresó y fue de lo mejor del Millonario en el tramo final de un año apático. Su vínculo finalizó el 31 de diciembre, pero ya hubo acuerdo entre el mediocampista y la dirigencia así que el Pity continuará en Núñez y firmará un contrato hasta diciembre de 2027.

Peña Biafore destrabaría la llegada de Leo Fernández

Leo Fernández es uno de los grandes deseos de River de cara al próximo mercado de pases. El mediocampista de 26 años pertenece a Toluca, pero durante 2024 estuvo a préstamo en Peñarol y la rompió. Los mexicanos quieren venderlo y en Núñez lo saben, pero también pretenden a Felipe Peña Biafore, mediocampista surgido del Millonario que pertenece en partes iguales a River y Lanús.

ver también Qué falta para que Leo Fernández sea refuerzo de River y el rol de Peña Biafore

Contemplando esto, River ofrecería el 50% del pase de Felipe Peña Biafore -Lanús vendería su mitad- y además dinero para que Leo Fernández llegue a Núñez. Peñarol tiene la prioridad para comprarlo, pero para eso tendrá que igualar la oferta del Millonario, algo que pareciera ser prácticamente imposible. Todos los caminos conducen que a Fernández jugará en River a partir del año que viene.

Leo Fernández. (Foto: @Libertadores).

¿Seguirá Lanzini en River?

Al igual que Gonzalo Martínez, el contrato de Manuel Lanzini con River finalizó el pasado 31 de diciembre, pero eso no quiere decir que el ex West Ham United no continúe en Núñez. De hecho, todo indica que Lanzini seguirá en el Millonario este año, antes del inicio de la pretemporada se acordará la renovación de contrato, aunque todavía resta saber hasta cuándo será.

Publicidad

Publicidad

Manuel Lanzini.

Pretemporada con caras nuevas

La delegación del Millonario se reencontrará en el River Camp el próximo viernes, allí se realizarán los estudios médicos de rutina y el sábado iniciará la travesía por San Martín de los Andes, una ciudad que promete dar un recibimiento histórico al plantel. La intención de Gallardo y la dirigencia es cerrar oficialmente las incorporaciones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Tapia -atacante chileno de 22 años que llegará libre- para que puedan iniciar la pretemporada bajo las órdenes del Muñeco. Por otro lado, también se intentará sellar el regreso de Enzo Pérez y de Gonzalo Montiel, además de ultimar los detalles por Leo Fernández.

ver también Mientras cierra refuerzos para River, la foto de Gallardo en plenas vacaciones familiares