Pablo Toviggino apuntó contra Verón por su unión con Foster Gillett: "Estás buscando una nueva idea para engañar al socio de Estudiantes"

Estudiantes de La Plata, a través de la presidencia de Juan Sebastián Verón, selló un acuerdo con Foster Gillett, el empresario que fue parte de la Junta Directiva de Liverpool entre 2007 y 2010, una época de muchos problemas financieros y deportivos del club inglés. La unión no cayó muy bien en la Asociación del Fútbol Argentino, donde Pablo Toviggino aprovechó para cuestionar al ex futbolista.

No es la primera vez que Toviggino -tesorero de AFA y mano derecha del Chiqui Tapia– apunta contra la Brujita, como así también lo hizo contra Andrés Fassi, el presidente de Talleres, a quienes acusa constantemente de ser impulsores de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino. Y luego de que a través de Gillett se produjera la compra de Cristian Medina, el dirigente salió con los tapones de punta.

Todo ocurrió luego de que Verón explicara parte del proyecto que encabeza con el Pincha y el empresario inglés de 47 años, donde destacó en una entrevista con Atentos Pinchas que la llegada de Gillett “va a ser un camino de transformación del fútbol argentino, porque es una necesidad” y que “a partir de eso creo que es donde se cimenta, sobre todo nuestra forma de gestión y esta transición en algo nuevo”. Pero el ex mediocampista de la Selección Argentina no se quedó allí.

“Nos seguimos alimentado de ese discurso de que el club es de los socios, para después mandarte a jugar a Santiago del Estero, te hacen hacer 5.000 kilómetros y cobrarte la entrada. Eso no es pensar en la gente, es pensar en el negocio de ellos”, disparó con munición pesada. Muy pesada. Y como Toviggino no se guarda nada, a través de Twitter le respondió.

El dirigente de AFA aprovechó la visibilización que tiene en las redes sociales, y cargó contra el ídolo del elenco platense: “No SIR Pecho Frío!!! Claro, ahora entiendo porque sos Miamense, estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al Socio de Estudiantes!!!”, indicó en primera instancia. Pero continuó con su discurso: “Los Clubes son de los Socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al Fútbol Argentino, el mismo que es Campeón del Mundo y Bicampeón de América, hoy posicionado como una de las marcas deportivas más importantes del mundo a nivel global. Todo, sin necesidad de pedirle nada a nadie”.

Después de lanzarle varios dardos, le pidió que le brinde detalles a los fanáticos de Estudiantes de La Plata respecto al acuerdo firmado con Foster Gillett y su empresa: “Resultaría conveniente, incluso aconsejable, que expliques claramente a los Socios del club que Presides desde Miami, que lo único que estas haciendo es, CONTRAER UNA DEUDA MONSTRUOSA, que solo podés garantizar con el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil. Que NO estás cambiando o transformando el modelo de gestión del Fútbol Argentino, tampoco estas inventando nada, puesto que Foster Gillett no es, ni será un socio comercial, ni un dirigente deportivo, ni mucho menos un benefactor de la humanidad deportiva, saturado de virtudes, como pretendes presentarlo. Es lisa y llanamente, a la Luz de la Ley Argentina, UN ACREEDOR!!! Que por la única razón, por la que no se queda con el Club Estudiantes, es porque el Fútbol Argentino y la Ley Argentina, NO lo permite”.

Antes de finalizar con sus durísimas palabras, Toviggino exclamó: “Allá vos, seguí tomando sol que seguro lo necesitás, que al Fútbol Argentino lo refundamos y transformamos día a día entre todas y cada una de las más de Cuatro Mil Asociaciones Civiles que integran AFA POR VOLUNTAD Y ELECCION DE SUS PROPIOS SOCIOS!!!“. Durísimo.

Juan Sebastián Verón ve con buenos ojos un sistema mixto

“No hablo de capitales extranjeros, sino capitales que ayuden al club. Va a hacer que cualquier hincha que tenga su empresa, y se quiera vincular con el club, lo pueda hacer con las cartas sobre la mesa para sanear su economía o aportar”, afirmó la Bruja en diálogo con FM Cielo.

Toviggino, a fondo contra Verón y Fassi

Fiel a su estilo polémico, hace unos meses Pablo Toviggino -Tesorero de la AFA- utilizó sus redes sociales para responderles a Verón y Fassi, y lo hizo de una mano poco apropiada para un dirigente de la AFA: “Jaja, vos -por Verón- y el otro que vive más en México por Argentina -por Fassi- son los mulos de una idea ajena a ustedes!!! No olviden que necesitan LOS VOTOS DE LA ASAMBLEA DE LA AFA!! Ya no hay DNU que nos obligue. Cuando se conozca el proyecto que prepara AFA, quedarán ambos, con el culo al aire!!!”.

