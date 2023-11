Juan Román Riquelme, tras el anuncio de Mauricio Macri que definió acompañar a Andrés Ibarra en la fórmula para las elecciones del próximo sábado dos de diciembre en la Bombonera, decidió presentarse como candidato para presidente de Boca, luego de desempeñarse durante los últimos cuatro años en el puesto de vice y de presidente del departamento de fútbol.

En ese sentido, esta tarde estará presentando su plataforma en la que incluirá la lista de integrantes que se encolumnará detrás de él, con lo que, a la postre, se develará quién será el vice (por el momento se mantiene en suspenso, pero hasta entonces picaban en punta cuatro alternativas: Agustín Vila, Ricardo Rosica, Juan Nosiglia -hijo del Coti- y Jorge Ameal).

Juan Román Riquelme se inclinó por esta opción tras ver que desde la oposición lanzaron todas las cartas sobre la mesa (además de la intervención de Mauricio Macri, el espacio que encabezaba Jorge Real se terminó uniendo al de Andrés Ibarra, sin la presencia del empresario mendocino que decidió bajarse, según circula por los pasillos de la Bombonera, cuando recibió la negativa de acceder a la secretaría general).

En esa misma línea, la idea de JRR es la de confeccionar una lista con dirigentes jóvenes e intentar acercarse a las agrupaciones que en una porción importante, en su primer proceso como parte de la dirigencia, estaban mayormente relacionadas con la oposición. Torcerlas para su lado lo solidificarán cada vez más en el puesto que reflejará que anhela a partir de hoy.

¿Qué función cumplirá Jorge Ameal y cómo quedará parado con este movimiento de fichas?

Parte de lo que más se estuvo negociando por estas horas es el rol con el que quedará no solo Jorge Ameal, sino también gran parte del amealismo. Se sabe que la relación entre el todavía presidente y Juan Román Riquelme hace un tiempo que no viene siendo cercana, pero se intentan dar pasos consensuados para no denotar conflictos internos que debiliten al oficialismo frente al contrincante que es, en resumidas cuentas, Mauricio Macri.

Lo que sí está claro es que Ameal, de 75 años, exige mantener un papel preponderante (en lo formal y en lo tácito). Habrá que esperar si sucederá. En la última semana, desde el riñón del riquelmismo pensaron en darle un cargo como vocal, algo que desde el sector de Ameal lo cortaron de raíz para que ni se les ocurra. Tan rápido se movieron que Jorge Amor ahora pelea entre las opciones para acompañar en la fórmula a JRR.

La Bombonera otra vez jugará su papel central en las elecciones en Boca

Como viene sucediendo principalmente en las últimas cuatro elecciones en Boca, la Bombonera otra vez juega su rol. Con los últimos movimientos, el proyecto de la Isla Demarchi y el de Bombonera 360 se dirigen hacia la extinción (Riquelme nunca lo vio como viable). En tanto que el Proyecto Esloveno Plus (que le gusta tanto a Juan Román Riquelme como a Andrés Ibarra) y Bombonera Siglo XXI (el plan con el que se obsesionó el macrismo) se sostienen como alternativas para el problema de capacidad que presenta la Bombonera.