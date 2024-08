Boca y River deben esperar a que se definan los últimos dos cupos que todavía quedan vacantes y al sorteo que la FIFA llevará a cabo entre fines de diciembre y principios de enero, para saber con qué equipos se enfrentarán, en principio, en la fase de grupos de la Copa Mundial de Clubes de los Estados Unidos 2025, que se desarrollará entre el 15 de junio y el 13 de julio.

De igual modo, tanto los xeneizes como los millonarios pueden ir espiando al resto de los participantes con los que se podría cruzar. Además, en muchos de ellos encontrará futbolistas de la Selección Argentina y/o que pasaron por el Fútbol Argentino.

Por ejemplo, en lo que concierne al presente y pasado del combinado comandado por Lionel Scaloni, Boca y River podrían chocarse con: el Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi; el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone que cuenta con Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Ángel Correa; el Inter de Milán de Lautaro Martínez; el Chelsea de Enzo Fernández y la Juventus de Nicolás González.

Asimismo, en los equipos europeos hay argentinos que todavía no fueron convocados por la Selección Argentina mayor, pero que casualmente pasaron por Boca y River. Por ejemplo, en el mencionado Benfica también se proyecta Benjamín Rollheiser, compañero del ex Vélez Gianluca Prestiani. De la misma forma aparece Alan Varela, quien ya es una de las máximas figuras del Porto, y Nicolás Capaldo, que milita en el Salzburgo desde que salió de Brandsen 805 a mediados del 2021.

El Benfica de Nicolás Otamendi y Ángel Di María, uno de los posibles rivales de Boca y/o River en el Mundial de Clubes 2025.

Argentinos en los representantes de la AFC en el Mundial de Clubes 2025

Boca o River también tienen chances de enfrentarse al Al Ain de Hernán Crespo, actual campeón de la Liga de Campeones de la AFC. En su plantel, el ex delantero de la Selección Argentina tiene al ex San Lorenzo Matías Palacios, al ex Huracán Kaku Romero Gamarra (argentino nacionalizado paraguayo) y al ex Lanús Mateo Sanabria.

Argentinos en los equipos de la Concacaf que clasificaron al Mundial de Clubes 2025

En los Rayados de Monterrey de Martín Demichelis están: el ex Lanús, Arsenal y Boca Esteban Andrada, el ex Banfield y Estudiantes Jorge Rodríguez y el ex San Lorenzo y Patronato Germán Berterame.

Igualmente, de Concacaf también están el Seattle Sounders del ex Lanús Pedro de La Vega; el Club León del ex Defensa y Justicia Adonis Frías y del ex Argentinos Juniors Luciano Cabral y el Pachuca del ex Independiente Sergio Barreto y del ex Racing, River y Arsenal Gustavo Cabral.

Los argentinos en los equipos brasileños

Si bien en la primera fase Boca y River, por disposición de la FIFA, no se pueden cruzar con equipos de su misma confederación (es decir, los clubes brasileños) en Flamengo, Fluminense y Palmeiras hay argentinos con los que podría haber enfrentamientos en una hipotética instancia a eliminación directa.

En el Rubro Negro ataja el ex Boca Agustín Rossi, en el Tricolor el ex Lanús Germán Cano, que es una de las máximas figuras, y en el Verdao asoman el ex Newell’s y Racing Aníbal Moreno, el ex San Lorenzo Agustín Giay y el ex Lanús José Manuel López.