Jugó en el Real Madrid, fue humillado por Riquelme y Palermo en Japón y descubrió que no es el padre de sus hijos

La vida da unas vueltas inimaginables, y no basta más que preguntarle al bueno de Geremi para darse cuenta de ello. Y es que el ex futbolista del Real Madrid y Chelsea ha iniciado los trámites de divorcio tras enterarse que no es padre de sus hijos.

De acuerdo a los reportes, el camerunés se habría hecho una prueba de ADN, la cual resultó negativa para paternidad sus los gemelos. Geremi creyó haber tenido estos niños con su mujer, Laure. Sin embargo, los mismos serían hijos del exnovio de Laure, con quien habría tenido un amorío mientras ya estaba en pareja con Geremi.

Desde el diario inglés The Sun destacan que los papeles presentados por los abogados de Geremi hablan de una “destrucción de la armonía” del matrimonio por parte de Laure “a través de su miserable comportamiento”.

También destacan “mentiras repetidas” y que “no han nacido hijos” de esa unión. Con ello buscan demostrar que el camerunés tiene motivos de sobra para solicitar el divorcio. Agregan que descubrir lo de sus hijos “le ha causado un gran shock emocional” a Geremi.

Estos gemelos nacieron en el 2008, cuatro años del matrimonio de la pareja, y de acuerdo a los documentos presentados por Geremi, fueron el gran motivo del vínculo entre ellos.

Geremi tuvo una extensa carrera en el fútbol

Njitap Geremi tiene 45 años y se retiró del fútbol profesional hace más de una década, en el 2011, tras un destacado paso por el fútbol de primer nivel. A nivel internacional jugó más de 100 partidos con la camiseta de Camerún y representó a su país en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Sin embargo, es más recordado por su paso por Real Madrid, donde jugó entre 1999 y 2003, con 76 presencias y la conquista de dos Champions League y un título de la liga española.

Geremi también tuvo una importante carrera en la Premier League, con más de 100 partidos en el Chelsea, equipo al cual llegó tras jugar en el Middlesbrough y donde ganó dos Premier League. Cerró su época en el fútbol inglés tras tres temporadas más en el Newcastle.

Fue titular en Real Madrid en la Final de Intercontinental 2000 contra Boca

La Copa Intercontinental 2000, en la que Boca venció por 2 a 1 al Real Madrid de Los Galácticos, es considerado al día de hoy como uno de títulos más importantes en la historia Xeneize.

“Si Palermo y Geremi corren 100 carreras, Geremi ganará 99. Martín ganó la que tenia que ganar”, declaró Carlos Bianchi años atrás, al ser consultado por aquel gol que a la poste le dio el título a Boca.

Geremi queda retratado en el doblete de Palermo, quien lo mantiene a raya con su brazo derecho antes de definir con un zurdazo cruzado que superó a Casillas tras el pelotazo de Riquelme.

“La última vez que piqué de esa manera, no fue de la mitad de cancha pero mas o menos, habré corrido 20, 25 metros”, destacó Martín hace algún tiempo en la televisión argentina, al recordar aquel tanto.