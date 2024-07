La salida de Martín Demichelisabrió de inmediato la puerta del retorno de Marcelo Gallardo en River Plate. Es que no hay dudas, el Muñeco es el candidato de todos.

Su nombre es lógico que sea el primero en sonar y que sea el principal candidato de la dirigencia, pero no creo que diga que sí. El entrenador con el que el Millonario ganó todo, tiene el cargo a su disponibilidad siempre y cuando quiera volver, pero no creo que sea su deseo.

Con respecto a la salida de Martín Demichelis, pasa lo de siempre: el técnico es el primer fusible. Es algo que ha pasado toda la vida porque siempre se echa a uno en lugar de a 30. Pero que el árbol no tape al bosque, porque los jugadores van a tener que mejorar.

Puede que Demichelis no haya sabido llegarles, haya planteado mal los partidos y otras cuestiones de esa índole, pero no hay discusión alguna de que el rendimiento de los futbolistas ha sido malo. Es preocupante el nivel que ha mostrado el plantel y no quiero ir a nombres puntales, porque es malo en general, más allá del DT.

El candidato de todos es Marcelo Gallardo y siempre lo va a ser. Quiero ser claro, ojalá que sea el próximo entrenador, nada me gustaría más. Pero, si hay que ir a lo terrenal, y ante el posible “no” del Muñeco, mi elegido, como ya lo he dicho en otras ocasiones está en los Emiratos Árabes: Hernán Crespo.

Se que es difícil sacarle a los árabes al entrenador porque hay mucho dinero de por medio, pero el DT del Al-Ain es mi preferido.

En caso de que Gallardo diga que no y que sea imposible sacar a Crespo de Medio Oriente, la tercera carta en mi mano es la del Chacho Coudet. Se perfectamente que hay muchas cosas del ex Racing que no condicen con lo que este River pretende para un entrenador, y me refiero a aspectos que exceden lo futbolístico. Pero a mí me sguta.

Lo que está claro es que esta dirigencia no tiene un Plan B. El único plan es Marcelo Gallardo.