En la previa del duelo contra Sarmiento de Junín, que se jugará en el Estadio Más Monumental, correspondiente al partido de la fecha 8 de la Liga Profesional, salió a la luz la noticia de que Martín Demichelis dejará de ser el entrenador de River, tras estar un año y medio en el cargo.

A lo largo de su paso por el Millonario, el DT de 43 años estuvo en el foco de las críticas de los hinchas, pero no siempre por el desempeño del equipo dentro del campo de juego, sino por algunas declaraciones que tuvo en diferentes conferencias de prensa, tales como la del Jetstress o el lenguaje corporal del convencimiento. A continuación, algunas de las frases más insólitas de Demichelis en su paso por River:

El Jet Stress de River

Por la fecha 18 de la Liga Profesional 2023, River empató de manera agónica con Vélez por 2 a 2 en el José Amalfitani. En aquel encuentro, Demichelis decidió poner mayoría de titulares, y en conferencia de prensa explicó que la igualdad se debió a que sus jugadores tenían Jet Stress, ya que cuatro días antes habían empatado con Sporting Cristal de Perú por Copa Libertadores.

“Creo que todos los equipos que jugaron entre semana sintieron el cansancio, y se empieza a ver que los equipos que juegan entre semana tienen un grandísimo desgaste, no solo en los 90 minutos de partido, sino que también con el Jet Stress, antes y después de viajar, con las horas de aeropuerto. Los jugadores llegaron a las 10 de la noche un día después de jugar y por eso aparecen lesiones que no son de partidos. Siempre que pueda, sin subestimar las posiciones, ir rotando, lo voy a hacer”, explicó.

El televisor y la adaptación de Salomón Rondón

En sus primeros meses en River, el delantero venezolano, Salomón Rondón, no mostró el nivel esperado por los hinchas, y es por eso que con el correr de los partidos comenzó a ser cada vez más criticado. En una conferencia de prensa, Demichelis quiso defenderlo explicando que le costó la adaptación, y como ejemplo comentó que a él le tardaron mucho en colocarle un televisor.

“Salomón ha pagado el costo alto de la adaptación. Recién hace una semana tiene los papeles para poder hacerse un DNI. Él vivía en Nordelta y tenía que entrar como visitante todos los días y se comía esperas de 30 minutos. Lo mismo para salir. Tampoco podés conducir”, comenzó explicando.

“Son muchas cosas que se juntan que la gente no sabe y no ve. Salomón ha pagado el costo alto de la adaptación. Y no les pasa solo a los extranjeros. Me ha pasado a mí también. Por ejemplo, una cosa menor: han tardado 3 semanas en instalarme una televisión en mi casa, siendo yo argentino y entrenador de River. Salomón vivió 19 años en Europa”, concluyó.

El cambio climático

Una de las últimas frases polémicas de Demichelis, se dio en la conferencia de prensa posterior al empate 2 a 2 contra Lanús por la sexta fecha de esta Liga Profesional. En la misma, el entrenador de River explicó los motivos por los que Borja y Armani fueron suplentes, y uno de ellos fue por el cambio climático de estar en Estados Unidos a pasar a Argentina.

“Hablé con Miguel y con Franco antes de dar el equipo. Llegaron recién el viernes a la mañana. Entiendo que cuando uno cambia de competición, de entrenador, de metodología de entrenamiento, de país y hasta tiene un cambio climático, mi experiencia dice que lo mejor es acomodar cuerpo y mente”, fundamentó.

Boca terminó con 7 defensores

En el Superclásico de la pasada Copa de la Liga Profesional, River y Boca empataron 1 a 1 en el Más Monumental. Luego de este partido, el entrenador del Millonario habló en conferencia de prensa, donde criticó el planteo de Martínez, afirmando que terminó con 7 defensores en cancha.

“Si yo como entrenador de River terminó el partido con 7 defensores, no estoy respetando la historia de River. “Nosotros intentamos ser protagonistas con Nacho (Fernández), (Esequiel) Barco, (Claudio) Echeverri… Por momentos el rival nos cerró el camino, no sé si ellos estarán contentos con el planteo y el resultado. Nosotros no”, soltó.

Demichelis dejó de ser el entrenador de River.

El lenguaje corporal de convencimiento

Por los 16avos de final de la Copa Argentina 2024, River empató 1 a 1 contra Temperley, por lo que el clasificado a los octavos de final se definía desde el punto de penal. En la charla previa a esta definición, Demichelis sorprendió, ya que le pidió a sus jugadores que tengan lenguaje corporal de convencimiento.

“Con convicción. ¡Escuchen! Esperen, esperen… Vamos a hablar. Quiero ver lenguaje corporal ahora de convencimiento, ¿eh? No de preocupación. Olvídense de esa energía que está afuera, de la gente… Olvídense de todo” dijo el entrenador en la ronda junto a sus jugadores.

La falta de aire acondicionado en la cancha de Lanús

Por la fecha 6 de la Liga Profesional 2023, River venció 2 a 1 a Lanús en condición de visitante en un partidazo. Luego, en la conferencia de prensa posterior, el entrenador criticó el accionar de Frank Darío Kudelka, el entrenador del Granate, y a su vez, se quejó de que el vestuario no tenía aire acondicionado.

“No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario. No teníamos las mejores instalaciones para la previa del partido. El entrenador rival ni siquiera me vino a saludar…”, comentó molesto Demichelis sobre las condiciones en las que tuvo que cambiarse su equipo en medio de una ola de calor.

Los excelentes 44 minutos ante Rosario Central

En la Copa de la Liga 2023, River comenzó ganando en su visita ante Rosario Central, pero finalmente terminó perdiendo 3 a 1. Una vez consumada la derrota, el entrenador sorprendió al afirmar que su equipo jugó unos muy buenos 44 minutos, pero que los tiempos duran 45.

“Creo que está claro lo que fue el desarrollo del partido. Hicimos unos grandísimos 44 minutos, pero los tiempos duran 45, y Central que no había tirado ni un tiro al arco, ya que lo dominamos e hicimos uno de los mejores primeros tiempos de visitante, nos empató injustamente. Después en el segundo tiempo creo que no arrancamos ni bien como en el primer tiempo, ni mal tampoco”, tiró.