El delantero de Argentinos Juniors volvió a meter un gol importante en la Sub 23 argentina. Es uno de los cambios que más le funcionaron a Mascherano.

Luciano Gondou y los goles que salvaron a Javier Mascherano en la Selección Argentina Sub 23

La Selección Argentina Sub 23 logró un gran triunfo ante Irak para reponerse del traspié en el debut en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. El 3-1 ante el combinado iraquí no hubiese sido posible de no ser por uno de los cambios que siempre le ha funcionado bien a Javier Mascherano: el ingreso de Luciano Gondou desde el banco.

Durante su proceso como entrenador de las selecciones argentinas juveniles, Gondou ha sido uno de los jugadores más determinantes para Mascherano. La gran pregunta es por qué no es titular en París 2024. Por lo pronto, sumó méritos con el gol del 2-1 ante Irak.

El atacante de Argentinos Juniors ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo en lugar de Santiago Hezze. Dos minutos impactó de lleno en el juego con su cabezazo de gol para el 2-1 luego de un gran centro de Kevin Zenón (también había ingresado a los 15 del complemento por Julio Soler).

Los goles de Luciano Gondou que salvaron a Javier Mascherano en la Sub 23 de Argentina

Javier Mascherano ha sido blanco de críticas durante todo su proceso como entrenador de la Selección Argentina Sub 23 debido a ciertas decisiones y a algunos rendimientos cuestionables. Aún así, siempre logró salir adelante debido a los resultados.

Y gran parte de esto último se lo debe a Gondou. Si bien ha alternado titularidades, los goles de este joven atacante llegaron mayormente desde el banco de suplentes. En el Preolímpico, por ejemplo, le marcó a Paraguay, Perú y Chile cuando le tocó ingresar.

De todas maneras, el gol más recordado y más importante que convirtió el ex Sarmiento de Junín fue ante Brasil, el que marcó la clasificación de Argentina a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ese día había sido titular junto a Santiago Castro en el ataque y marcó el tanto salvador en el segundo tiempo.

En total, son cuatro de los seis goles que tiene con la Selección Argentina Sub 23 que vienen desde el banco de suplentes para Gondou. Mascherano sigue contando con él por esa vía, aunque todos lo quieren como titular.