Se terminó la novela del verano para Boca. Kevin Zenón se convertirá en el segundo refuerzo para Diego Martínez luego de una complicada negociación con Unión de Santa Fe. Finalmente, los clubes se pusieron de acuerdo y el mediocampista se pondrá la camiseta del Xeneize.

No solo fue dinero lo que se puso sobre la mesa para terminar de cerrar la operación. Además de varios millones, el Xeneize le cede un futbolista al Tatengue y el porcentaje de la ficha de otro. En las próximas horas, el volante firmará un contrato por 4 temporadas.

Los números del pase de Zenón a Boca

Boca termina desembolsando 3.5 millones de dólares para comprar la ficha del zurdo. Se trata de la segunda compra más cara de la gestión de Juan Román Riquelme (contando su vicepresidencia desde 2019), solo por detrás de la de Lucas Janson (4 millones).

Por otra parte, el Xeneize manda a Simón Rivero a préstamo al equipo santafesino, aunque la condición que puso es que sea sin opción de compra, lo que asegura un retorno en el corto plazo. Con apenas 2 partidos en Primera División, el volante por izquierda se pondrá la del Tatengue.

Además, el conjunto de la Ribera le da a Unión otro 25% del pase de Mauro Luna Diale (antes tenían 50% cada uno), futbolista que viene defendiendo su camiseta desde hace varias temporadas.

La importancia de Zenón para destrabar la negociación

Cuando las charlas estaban lejos de llegar a buen puerto, el propio jugador se encargó de romper el silencio y apuntó contra Luis Spahn, presidente de Unión, por “trabar” la negociación.

“Mucho no puedo hablar del tema. Deberían preguntarle al presidente, que es el que pone trabas, no yo”, soltó y agregó: “Es difícil no pensar, pero hay que estar focalizado en los entrenamientos y ser profesional. Tengo la cabeza en cualquier lado. Escucho una cosa y me dicen otra. Quiero que se solucione lo más rápido posible para estar más tranquilo”.

Los números de Zenón en Unión

Zenón tiene 113 partidos oficiales disputados con la camiseta de Unión. Allí convirtió 6 goles y dio 10 asistencias. Además, recibió 5 amonestaciones y nunca fue expulsado. En total, acumula casi 6500 minutos jugados en Primera División.