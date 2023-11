La final de la Copa Libertadores del último sábado continúa generando grandes repercusiones. Es que Boca Juniors quedó a las puertas de ganar por séptima vez el torneo continental, pero no pudo ante Fluminense en el Estadio Maracaná, cayendo en el tiempo suplementario.

En los días previos, muchas figuras del fútbol se manifestaron a favor de alguno de los finalistas y el Kun Agüero no esquivó la pregunta. “Si gana Boca empata a Independiente, entonces es difícil. Prefiero que no gane, pero también tengo a mi hijo que es hincha de Boca y no es fácil“, había comentado.

Pero este martes, en una transmisión de Twitch, ya con el resultado puesto a favor de los cariocas, volvió a referirse a la definición y le lanzó un dardo a los hinchas del Xeneize. “Bueno che, pobres los de Boca. No se pongan mal, ya está. Rey de Copas hay uno solo“, disparó.

Y luego los consoló, analizando el contexto del equipo dirigido por Jorge Almirón hasta el último domingo: “Tienen que estar orgullosos porque llegaron a la final y no es fácil. Por cómo venía jugando Boca es espectacular“.

“¿Qué querían? En el primer tiempo era 99% posesión de Fluminense y el 1% de Boca. ¿Cómo querían hacer un gol así? Advíncula fue el mejor de Boca, sin dudas. Merecidísimo su gol porque hizo un partidazo”, completó el Kun, felicitando al peruano por la jugada del empate.

Agüero se asoció con Messi

Al igual que en la cancha, los delanteros estarán juntos en un proyecto empresarial. Más temprano este martes, el Kun había sido tendencia al anunciar que la Pulga se convirtió en copropietario de KRÜ Sports, su equipo de esports fundado en 2020.

El exdelantero de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona publicó un video para oficializarlo. “Ya no soy dueño de KRÜ. ¿Por qué no soy dueño de KRÜ? Porque ahora somos dos“, contó Agüero antes del remate de la Pulga, que también apareció en la publicación: “Vamo’ a jugar“.

“Fue algo que fue madurando con el tiempo dado su interés y curiosidad por el mundo de los esports. Las charlas se fueron sucediendo y una cosa llevó a la otra. No se trató de convencerlo, se terminó dando de una manera natural“, explicó el Kun a TN Tecno sobre la asociación con Messi.