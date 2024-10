Las luces de la semana de los partidos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2024 apuntarán a lo que ocurra entre Atlético Mineiro y River en Brasil. Para esta serie, seguramente Jesús Dátolo tenga varios motivos para hinchar por el Galo, ya sea por su pasado en el conjunto de Mina Gerais como su fuerte vínculo con Boca Juniors.

En diálogo con BOLAVIP , el exmediocampista del Xeneize analizó el presente de los dos equipos que buscarán la final del 30 de noviembre en Buenos Aires y recordó su experiencia tras pasar por el fútbol de Brasil.

– ¿Cómo palpitas la semifinal entre Atletico Mineiro y River? ¿Es pareja o ves que uno de los dos equipos está mejor que el otro?

– Creo que están muy parejos, porque los dos equipos son muy fuertes en casa. Yo creo que el que aguante más de visitante, puede tener la chance de ganar.

– ¿Cuáles son las virtudes y defectos que tiene este equipo de Mineiro?

– Virtudes tienen muchas. Su entrenador (Gabriel Milito) ya conoce a los equipos argentinos, hay muy buenos jugadores en el plantel y tiene una hinchada fantástica que te hace sentir la localía. Normalmente, cuando un equipo llega a esta instancia es porque están muy sólidos, tanto Atlético como River.

– ¿Pesa jugar una semifinal contra River? Teniendo en cuenta que está Gallardo como DT.

– Gallardo es un plus para River, está más que claro. Cuando arranca el partido, si miras para un costado sabes que lo tenes a Gallardo y eso a los rivales les pesa, no es nada fácil.

– ¿River se tiene que preocupar por algún jugador en especial, como Hulk?

– River va a encontrar un rival durísimo , eso seguro, principalmente en casa . Hulk es un jugador extraordinario, que si está en su noche no le podes dar un metro por que lo podes pagar caro . Además, en ese plantel también está el arquero Everson, Scarpa, Deyverson…

– ¿Le favorece a Mineiro que el DT sea Milito, argentino y que conoce como juega el River de Gallardo?

– Insisto: que lo conozca bien no significa que tenga la formula para ganarle. Los dos entrenadores se conocen y saben la importancia que tiene este partido. Lo que sí sé es que el clima acá en Belo Horizonte, con la hinchada de Atlético, va a jugar a favor.

– ¿Qué recuerdos tenes de tu paso por Mineiro?

– Tengo los mejores recuerdos, es mi segunda casa. Inclusive, mañana pienso ir al estadio. Allá me tocó vivir muchos momentos de gloria y cada vez que vengo a Belo Horizonte me siento en casa.

Dátolo ganó cinco títulos con Atlético Mineiro.

– Hablemos de Boca… ¿Qué observación haces sobre su presente y sobre la llegada de Gago?

Todo momento de cambios es bueno y este es un momento de transición. A mí me encanta Fernando (Gago) como entrenador porque tiene un estilo de juego muy bueno. Mi deseo que le vaya súper bien. Conoce el club y eso quizás le da el plus que, si venía otro entrenador que no sea de la rama de Boca, le iba a costar más. Hoy le deseo lo mejor.

– Se está hablando de recambio y sobre todo de los grandes.. crees que Boca lo necesita? ¿Cómo ves los rendimientos de los referentes como Rojo, Chiquito, Pol, Cavani?

– Yo no opinaría sobre la cuestión del recambio porque siento que le estaría faltando el respeto a mis colegas y eso es un tema delicado. Hoy Boca tiene grandes jugadores y siempre le deseo lo mejor al club.

– ¿Es muy difícil el mundo Boca?

Es muy difícil pero a la vez es muy lindo. A mí me tocó cumplir un sueño, que fue salir campeón de la Copa Libertadores, entre otros títulos más. El jugador que firma contrato con Boca lo tiene que aprovechar al máximo porque una vez que no está más en el club, te das cuenta de la magnitud de la institución. Mi recomendación es que disfruten lo más que puedan y den el máximo.

