La confesión de Sebastián Villa sobre su salida de Boca y los planes a futuro: "Si hoy me caigo, mañana me levanto"

A Sebastián Villa no le fue fácil encontrar rumbo para su carrera una vez consumada su salida de Boca, luego de haber sido declarado culpable por ejercer violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. Tuvo que exiliarse en el fútbol búlgaro y a finales de 2023 firmó contrato con Beroe Stara.

Con el mercado de pases de mitad de año próximo a iniciar, el delantero colombiano se muestra abierto a emprender nuevos rumbos, sin descartar la posibilidad de regresar a Sudamérica. En diálogo con Telemedellín, se confesó sobre su salida del Xeneize y también sobre sus opciones a futuro.

“Boca Juniors es un club con el que voy a vivir eternamente agradecido. Soy un privilegiado por haber jugado tantos años. Tengo muchas amistades en Argentina. Salir de Boca fue muy duro, muy triste. Pero soy un tipo que si hoy me caigo, mañana me levanto. Haber venido a Bulgaria me ha abierto muchas puertas”, expresó.

Y agregó: “Estoy muy bien. Estoy jugando, haciendo goles. Estoy enfocado cien por ciento en el fútbol, en hacer las cosas bien. Estar aquí en Bulgaria también ayuda a madurar mucho, te hace más fuerte. No es fácil estar lejos de tu familia, tampoco el tema del idioma. Pero he superado muchas adversidades en la vida y ahora el presente es muy bonito. Tengo muchas ofertas, buen mercado para tomar la mejor decisión junto a mi representante“.

Villa busca reencauzar su carrera desde Bulgaria.

En relación a esa variedad de posibilidades a futuro, Sebastián Villa dijo que sería un sueño poder defender la camiseta de Atlético Nacional de Medellín, club del que dijo ser hincha. “La gente que me conoce sabe que soy hincha. He hablado un par de veces, también lo he hablado con mi representante. Sería el hombre más feliz del mundo si vistiera la camiseta de Atlético Nacional, es un sueño que tengo por cumplir. Si se da esa oportunidad, voy a ser muy feliz. Si fuera por mí, voy mañana mismo. Pero tengo un grupo de trabajo, tengo mi representante. Si las partes se ponen de acuerdo, yo arranco”, dijo.

Más allá del deseo de jugar con Atlético Nacional, el delantero dijo tener propuestas en Brasil, México. Además, aclaró que no hubo ningún llamado formal del equipo colombiano hasta el momento. “Nosotros estamos abiertos a negociar. Entonces, tiempo al tiempo”, remarcó.

La situación contractual entre Villa y Beroe

Sebastián Villa se encargó de aclarar que desde el momento en que firmó su vinculación con el Beroe de Bulgaria se dejó firmada una cláusula para tener opción de salida inmediata ante la llegada de un ofrecimiento de su interés. “Yo vine ya con cláusula de salida. Si yo quiero, me voy mañana. Vine aprovechando la oportunidad que me dio el club y soy un agradecido porque me abrieron las puertas. Pero ahora viene el mercado de pases, vengo jugando 90 minutos, físicamente estoy muy bien”, señaló.

En Atlético Nacional negaron contactos con Villa

El periodista colombiano Pipe Sierra, especialista en el mercado de pases del fútbol colombiano, compartió desde su cuenta de X la palabra de un alto dirigente de Atlético Nacional, cuyo nombre mantuvo bajo reserva, para negar cualquier tipo de contacto con el exdelantero de Boca. “Con esta administración no se ha hablado del tema, si fue con la anterior lo desconocemos. Tampoco se está considerando traerlo. Están usando al club para subir ofertas”, fueron las palabras del directivo.

Los números de Villa en Beroe

El exjugador de Boca lleva disputados diez partidos en lo que va del año, en los que ha podido aportar cinco goles para su equipo, que está jugando la denominada “Ronda de Descenso” para mantener la categoría en la élite del fútbol búlgaro y lidera esa clasificación.