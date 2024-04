Nahuel Molina Lucero no llegó a jugar muchos partidos con la camiseta de Boca. De hecho, el lateral derecho se destacó más en Rosario Central y Defensa y Justicia, clubes donde el Xeneize lo cedió por la superpoblación que tenía en su puesto. Sin embargo, cada vez que le toca recordar su paso por el club, habla maravillas.

“Si te digo Boca, ¿qué te pasa por la cabeza?”, le preguntó Diego Korol en una entrevista con D Sports. “Y… Boca es mi segunda casa. Fueron años increíbles de muy chico. La pensión… Se me vienen muchos compañeros y mucha gente que trabaja en el club, que por ahí no se ven y están en el día a día. Se me viene todo eso”, contestó el marcador de punta.

“La Bombonera, la gente… Boca es muy importante“, aseguró el campeón del mundo, que se terminó yendo libre del club de la Ribera para recalar en el Udinese. Sus buenas actuaciones tanto en Italia como en la Selección Argentina lo llevaron a ser comprado por el Atlético Madrid.

¿Cuántos partidos jugó Nahuel Molina en Boca?

El lateral derecho apenas llegó a disputar 9 partidos con la camiseta del Xeneize, sumando un total de 755 minutos. En ese tiempo, le dio una asistencia a Rodrigo Bentancur en una victoria ante Newell’s, siendo esta su única participación de gol en la institución.

¿Cómo se fue Nahuel Molina de Boca?

Cuando regresó de su último préstamo, Molina y el Consejo de Fútbol no llegaron a un acuerdo para la renovación del contrato. Por eso, el lateral derecho se terminó yendo libre al fútbol europeo. “Riquelme tiene tres rottweiler en el Consejo”, denunció el papá del campeón del mundo tras el fracaso en las negociaciones.

Los números de Nahuel Molina en el Atlético de Madrid

Nahuel Molina llegó al Atlético de Madrid a mediados del 2022 tras dos años en el Udinese de la Serie A de Italia. Desde entonces, el lateral derecho, que se coronó campeón de mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina, disputó 65 partidos en el Colchonero, entre LaLiga y la UEFA Champions League, con los que marcó 6 goles y 7 asistencias.