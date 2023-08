Jorge Almirón decidió utilizar un planteo conservador en Montevideo y se trajo un 0 a 0 en el duelo de ida entre Nacional y Boca para definir la serie de octavos de final de la Copa Libertadores en La Bombonera.

Luego del encuentro y del posterior regreso a la Argentina, el entrenador xeneize decidió darle el día libre al plantel que viajó a Uruguay teniendo en cuenta que el fin de semana no hay partido y el próximo encuentro será recién en una semana en lo que será la vuelta ante Nacional.

Sin embargo, y al margen de esta primera decisión con el plantel profesional, Jorge Almirón tuvo una clara postura de no tomarse el día libre y estuvo junto con su cuerpo técnico en el Boca Predio teniendo una práctica reducida con quienes no viajaron a Montevideo, encontrándose allí los dos flamantes refuerzos que no pudieron integrar la lista de convocados: Edinson Cavani y Marcelo Saracchi.

Al “Matador”, el entrenador lo tendrá en cuenta para el partido de vuelta contra Nacional en La Bombonera pero no podrá contar con Saracchi debido a que llegó luego de entregarse la lista de buena fe. Entre los futbolistas que estuvieron en el Predio junto con los dos uruguayos y con Almirón también se encontraban Vicente Taborda (tampoco forma parte de la lista de buena fe de la Libertadores), Bruno Valdez (suspendido en el ámbito internacional por una expulsión en fase de grupos) y el arquero juvenil Sebastián Díaz Robles.

Esto quedó retratado en un video que posteó la cuenta oficial de Boca en donde se vio en detalle la jornada de entrenamientos, siendo también la primera práctica de Saracchi como jugador xeneize. De yapa, entre las imágenes que se mostraron en la filmación, se pudo ver al uruguayo ex Levante conviriendo goles y un descomunal tacazo de Cavani que enloqueció al pueblo boquense en las redes sociales.