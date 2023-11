En los días posteriores a la derrota 2-1 ante Fluminense, Jorge Bermúdez se ha encargado de ponerle el pecho a la frustración que generó en Boca no haber podido conquistar la tan ansiada séptima Copa Libertadores, situación que derivó además en la renuncia de Jorge Almirón como entrenador. El Patrón no esquivó ninguno de los asuntos que hoy tienen al club bajo la lupa, asegurando que la salida del DT lo sorprendió, respaldando a Frank Fabra luego de su expulsión y reconociendo que el equipo brasileño hizo valer la jerarquía de algunos de sus futbolistas en los momentos justos.

Pero el colombiano, bicampeón de la Libertadores en el club, también se refirió a la búsqueda de un nuevo entrenador para el próximo año, una vez que finalice la participación del Xeneize en Copa de la Liga y Copa Argentina bajo el interinato de Mariano Herrón. Consultado sobre si debía priorizarse a un director técnico de la casa, El Patrón dejó en claro que su fórmula ideal no da tanta importancia a esa característica.

“El DT ideal será el que esté capacitado para dirigir a Boca. Sea propio o ajeno. El que sepa sacar el máximo provecho del plantel que tiene Boca en este momento. No vamos a ponernos a discutir si es un exjugador de Boca o no, sino el carácter y el manejo de las distintas situaciones que se puedan presentar en un club como este“, manifestó en diálogo con D Sports Radio.

Más allá que se sabe que la dirigencia saldrá a buscar un nuevo entrenador si le renuevan la confianza en las elecciones de diciembre, Bermúdez no quiso poner plazos al trabajo de Mariano Herrón. “Hoy hay un DT y lo hemos ratificado hasta que termine el año, con el respeto que se merecen él y su cuerpo técnico. En diciembre se tomará la decisión si continúa o no. Mariano es un hombre muy valioso y lo vamos a ayudar. Pero sabemos que hay muchos técnicos capacitados para dirigir a Boca”, remarcó.

Bermúdez se mostró sorprendido por la renuncia de Almirón

Si hay que guiarse por los detalles que dio Jorge Bermúdez sobre la charla que la dirigencia tuvo con Jorge Almirón apenas la delegación aterrizó en Argentina tras perder la final de la Copa Libertadores, su renuncia tiene que haberlo tomado por sorpresa.

“Cuando bajamos del avión hubo una charla muy clara en la que se lo respaldó a él, a todo el grupo y el cuerpo técnico, para procurar ir en busca de esos cinco partidos, que ya hoy son cuatro, que teníamos que asumir como finales. Ni se le puso un límite, ni se pensó en el año que viene porque no es el momento“, aseguró Bermúdez.

Bermúdez justificó el triunfo de Fluminense

Si bien el colombiano resaltó que Boca tuvo momentos favorables en la final, terminó justificando que haya sido Fluminense el equipo que se quedó con la Copa Libertadores. “Futbolísticamente hay que hacer más que el rival, hay que superarlo y no dejarse llevar por delante. Desgraciadamente, la categoría de los jugadores de Fluminense en determinados momentos marcaron diferencias, porque no es que haya avasallado a Boca ni lo haya pasado por arriba. Pero sí pegó en momentos justos. Pegó bien. Con jugadores de mucha categoría y mucho nombre. Hicimos un gran esfuerzo, pensamos después del golazo de Luis (Advíncula) que se iba a dar para nosotros. Boca tuvo su mejor momento después de ese gol, pero no lo pudimos redondear“, expresó.