El director técnico del conjunto Xeneize no se mostró nada conforme con el rendimiento del equipo en el partido de este domingo.

La fuerte autocrítica de Diego Martínez tras el empate entre Boca y Barracas Central: "No pudimos"

Horas después de la importante victoria como local de Banfield, Boca Juniors volvió a presentarse en la Bombonera en el marco de la presente edición de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Lo hizo con la obligación de hacerse con los tres puntos para seguir escalando.

Sin embargo, lo cierto es que los comandados tácticamente por Diego Martínez no tuvieron el mejor rendimiento ante un Barracas Central que sorprendió a propios y extraños con una actuación a la altura de las circunstancias, complicando al Xeneize de principio a fin.

De hecho, el Guapo fue quien se puso en ventaja en el estadio de Boca gracias a un golazo extraordinario de Maximiliano Zalazar, atacante que, precisamente, se encuentra cedido a préstamo desde los de La Ribera. Sucedió a los siete minutos del primer tiempo.

Posteriormente, a los 37 minutos de ese mismo período inicial, Milton Giménez, refuerzo en la actual ventana de transferencias, maravilló a todos los presentes con un golazo de taco para estampar el 1-1 que posteriormente sería definitivo en la Bombonera.

Diego Martínez, nada conforme

Una vez finalizado el partido en la Bombonera, el entrenador de Boca brindó la conferencia de prensa correspondiente. En la misma, el timonel del equipo Xeneize se mostró muy autocrítico por lo desplegado por los suyos en el campo de juego.

“Fue un partido donde no pudimos tener control como nosotros buscamos tener. Sí generamos muchas situaciones. Habrá sido el partido con situaciones más claras de gol pero no tuvimos el control ante un rival que no venía en su mejor momento pero que sabíamos que iba a ser realmente duro porque conocemos a los futbolistas, porque conocemos al entrenador”, comenzó señalando.

“Íbamos a atacar espacios muy reducidos y teníamos que estar muy atentos al tema de las transiciones. Me parece que ha sido el partido en el que más situaciones de gol hemos generado por cantidad. Por las situaciones merecíamos ganar pero por el desarrollo del partido como nosotros lo buscamos y por el control que queremos tener, no fue claro, así que termina siendo un empate que suma un punto pero en el que perdemos dos”, amplió.

La llegada de Miramón

“Imaginamos que nos va a ayudar mucho para poder volver a encontrar ese control del juego que nos gusta tener en los equipos. Que nos gusta atacar, que nos gusta poder pisar mucho el área rival. Hoy se partió el partido y el medio era una zona de tránsito. Seguramente su característica nos va a dar mucho más control sobre esa zona que es tan importante”, enfatizó el entrenador de Boca sobre el más flamante refuerzo de la institución.

Lo que puede dar Medel

Por último, Martínez se refirió a lo que puede aportar el experimentado jugador chileno: “Que nos aporte la experiencia que él tiene. Hoy inició de volante porque el control y los inicios del juego nos estaban costando un poco. Queríamos poner un volante más y un punta más para tener más vértigo”.