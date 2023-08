¿Qué lesión tiene Valentín Barco? Desde que finalizó el encuentro ante Racing en La Bombonera, esta es la pregunta que se hace todo el Mundo Boca. Es que el Colo sufrió una dura infracción causada por el juvenil racinguista Tomás Rubio en el final del primer tiempo en La Bombonera y en el inicio del complemento debió pedir el cambio.

En el Xeneize existe preocupación debido a su panorama físico debido a que, hasta que salga el parte médico oficial, hay incertidumbre respecto a si Jorge Almirón podrá o no contar con él para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores el próximo miércoles ante Racing en Avellaneda.

El propio entrenador de Boca fue cauteloso al respecto en conferencia de prensa en donde, respecto a Barco, afirmó: “Valentín tenía una molestia y pidió el cambio porque no podía seguir. Ya estaba con esa molestia en el entretiempo, también lo vieron los médicos y estaba para seguir, pero en la primera jugada se dio cuenta que no podía y no arriesgó, así que hay que esperar a que le hagan los estudios“.

Mientras se espera por una confirmación médica sobre su situación, el Colo se retiró de La Bombonera con una preocupante renguera, pero aún así, en sus redes sociales optó por un sobrio y optimista mensaje expresado en emojis.

Posteando en su historia de Instagram la publicación de la cuenta oficial de Boca que resumía el partido ante Racing, el Colo Barco sumó los emoticones de un corazón azul y otro amarillo, junto con el de un brazo que simboliza la fuerza. Un alentador mensaje en medio de la incertidumbre sobre su físico.

