Giuliano Galoppo es el futbolista por el que Boca negocia y quiere cerrar antes de fin de año. Ya presentó una oferta formal de 2.5 millones de dólares por la mitad de su pase, tal como se informó en BOLAVIP. Sin embargo, en las últimas horas, Santos volvió a la carga con una nueva propuesta para Sao Paulo.

El ex Banfield está en la mira del ‘Xeneize’ desde hace un par de mercados y hasta hubo negociaciones en el último de mitad de 2024, aunque sin llegar a buen puerto. Ahora, desde el club de la Ribera volvieron a la carga con una oferta para comprar el 50 por ciento de su pase, pero sin respuesta positiva de momento.

Pero, a Boca le surge un competidor fuerte como Santos, que ascendió en la última temporada y quiere volver al Brasileirao con un plantel a la altura. A Galoppo ya lo habían buscado hace algunos días con una propuesta por un préstamo con una obligación de compra de 3.5 millones de dólares, tal como había informado el periodista Germán García Grova.

Las negociaciones no tuvieron un buen final y el ‘Peixe’ se alejó, ya que debían cerrar a su nuevo entrenador. Ante la llegada de Pedro Caixinha volvieron a la carga con una nueva propuesta para la compra del 60 por ciento de su pase en 4 millones de dólares, según pudo averiguar BOLAVIP.

A Boca se le complica la llegada de Galoppo con esta nueva propuesta de Santos a Sao Paulo

Sao Paulo está dispuesto a vender a Galoppo, ya que es un jugador con el que Luis Zubeldía no cuenta. Si Santos mejora ciertos detalles de su ofrecimiento, está todo dado para que acepte su salida. Pero, para que se cierre esta transferencia también se debe acordar los términos del contrato del jugador.

No es un detalle menor. Desde el lado del mediocampista argentino de 25 años quieren las mismas condiciones que su vínculo actual en Sao Paulo, es decir, el mismo salario. Por lo cual, en este punto es donde está la clave de la negociación y lo que definirá qué pasará con el propio jugador.

¿Qué pasa con Boca? Tanto desde el lado del jugador como de la gente que sigue las negociaciones le confirmaron a este medio que no hubo avances. Es decir que no hubo nuevas charlas ante la oferta que presentaron al ‘Tricolor’ ni tampoco con el contrato del ex Banfield.

Para que Boca pueda acercarse al fichaje de Galoppo deberá presentar una oferta mejor a Sao Paulo y también deberá ponerse de acuerdo con el jugador en su contrato. Por ahora, corre de atrás ante Santos.

Los jugadores que suenan en Boca para 2025

Boca debe reforzarse en la zaga central y busca como prioridad un marcador con perfil zurdo. Han sonado los nombres de Gonzalo Piovi, del gusto de Fernando Gago, Bruno Amione, Valentín Gómez y Ayrton Costa, éste propuesto por el Consejo de Fútbol.

En el mediocampo se esperan, por lo menos, dos refuerzos. Un número ‘5’ natural donde Aníbal Moreno es el favorito de Gago por haberlo dirigido en Racing. Aunque, su llegada es difícil por lo económico y porque Palmeiras lo considera un titular indiscutido. Apareció otro nombre como el de Rodrigo Battaglia, quien también es difícil desde la parte económica por su presente en Atlético Mineiro.

En tanto, se busca un mediocampista interior, con perfil derecho. Santiago Ascacibar, Lucas Robertone y Felipe Loyola son algunos nombres de la lista que le pasó Gago a Riquelme para este mercado. Por el momento, no hubo avances por alguno de ellos.

