“Hoy, si las cosas se dan, tengo la posibilidad de ser el técnico de Boca”. Con esta contundente frase, Martín Palermo confirmó, en conferencia de prensa tras el triunfo de Platense sobre Sarmiento, que si la oposición política conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri triunfa en las elecciones del club de la Ribera por encima del oficialismo encabezado por Juan Román Riquelme, él será el entrenador que se haga cargo del plantel profesional de Boca a partir de enero de 2024.

Las declaraciones de Palermo no tardaron en tomar repercusión en todo el Mundo Boca y el fútbol argentino en general, en donde por primera vez sentenciaba que él asumirá como DT del Xeneize si la fórmula Ibarra-Macri se impone en los comicios del próximo 3 de diciembre. Además, en dicha conferencia de prensa hizo público su apoyo hacia la oposición, poniéndose en contra de Riquelme.

Entre sus frases, el máximo goleador histórico de Boca sentenció: “Ahora, cuando sucedan las cosas, espero que ese sueño se cumpla, que algún día me toque volver a La Bombonera y que el hincha me reciba como su entrenador y no el del equipo rival. No hay más vueltas que darle a esto. El presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir a Boca y que con Boca no va a competir”. De esta manera, Martín Palermo se metió de lleno en las elecciones xeneizes.

Quien también metió su ficha de cara a los comicios en Boca tras el anuncio de Palermo fue Javier Milei, el Presidente electo de la República Argentina. El líder libertario del partido “La Libertad Avanza” se expresó en redes sociales sobre la posibilidad de que el “Titán” sea el próximo DT xeneize. Reconocido por haber dicho que dejó de ser hincha de Boca cuando regresó Riquelme al club, esta vez Milei fue claro al apoyar la moción para que el actual entrenador de Platense se mude a Brandsen 805 y se ponga el saco de director técnico en la Ribera.

Citando un tuit del portal Infobae que hablaba acerca del posible regreso de Palermo a Boca de la mano de Ibarra y Macri, Milei redactó: “Cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en cancha de Boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a la Bombonera. Si ahora vuelve como DT, me dan ganas locas de volver…”. De esta manera, el libertario que asumirá en la Nación el próximo 10 de diciembre le dio un guiño a Mauricio Macri y su frente opositor en Boca, ya que se alió a él en los comicios nacionales luego de haber salido segundo en las elecciones generales de octubre. Su posteo en Twitter tuvo respuestas de todo tipo, y casi 4 millones de impresiones.

El día que Javier Milei dejó de ser hincha de Boca

Antes de su triunfo en el ballotage ante el candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, Javier Milei culpó a Juan Román Riquelme por su falta de fanatismo actual por Boca. Entre sus polémicas declaraciones acerca del club de la Ribera, el libertario en su momento sentenció: “Cuando Angelici rajó a Falcioni para traer a Riquelme a robar dejé de ser de Boca ante tanto populismo”. Además, ya había expresado que el día que se retiró Palermo fue su última vez en La Bombonera, e incluso expresó que gritó un gol de River en la final de la Libertadores que se disputó en Madrid por responsabilidad de Fernando Gago: “Cuando entró Gago en la final dije: ‘A partir de ahora empiezo a hinchar por River’. De hecho, el segundo gol, que es absoluta responsabilidad de Gago, lo grité”, sentenció sobre aquel partido Milei.

¿Cómo cayeron en Boca y en Platense las declaraciones de Palermo?

Las frases del Titán sobre su asunción como DT de Boca si la fórmula Ibarra-Macri triunfa en los comicios generó disrupciones entre los hinchas xeneizes. Muchos apoyaron la oportunidad que le brindarán a Palermo como entrenador de la Ribera, mientras que otros sentenciaron que no había necesidad de generar mayor quiebre en la relación entre él y Riquelme.

En Platense, en cambio, la frase despertó nada más que furia hacia Palermo, ya que se pronunció a favor de ser el DT de Boca mientras aún tiene vínculo en el club de Vicente López. De hecho, si Riquelme es elegido como Presidente en el Xeneize, el ex entrenador de Godoy Cruz y Aldosivi tiene chances de renovar su vínculo en el Calamar, pero ahora los hinchas le dieron la espalda pese a su gran campaña en el club.