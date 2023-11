En el mundo Boca se están palpitando las elecciones presidenciales, donde Juan Román Riquelme competirá mano a mano con Andrés Ibarra, quien conforma la fórmula con Mauricio Macri. Pero así como los comicios se llevan toda la atención de los hinchas, el reemplazante de Jorge Almirón también está en el foco de atención.

A lo largo de los últimos días trascendieron muchísimos nombres, pero ninguno de los candidatos quiso confirmar quién sería el DT de Boca. Hasta que llegó el momento en el que uno de los entrenadores tomara la decisión de confesar que será el encargado de tomar las riendas del plantel que dejó Almirón.

Fue el propio Martín Palermo, uno de los grandes ídolos que tiene la historia del Xeneize. En conferencia de prensa, luego de que Platense derrotara por 1-0 a Sarmiento de Junín, el Titán se encargó de confirmar que si Ibarra logra imponerse en los comicios electorales, asumirá como el nuevo director técnico .

“Hoy, si las cosas se dan, tengo la posibilidad de ser el técnico de Boca” , destacó el ex delantero que logró transformarse en el máximo goleador de la historia del club. Y en cuanto a la posible renovación contractual con el Calamar, destacó que “el presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir a Boca y que con Boca no va a competir”.

Por otra parte, Palermo aseguró que “ahora, cuando sucedan las cosas, espero que ese sueño se cumpla, que algún día me toque volver a La Bombonera y que el hincha me reciba como su entrenador y no el del equipo rival. No hay más vueltas que darle a esto”. De esta manera, si la oposición se impone en las urnas, el reemplazante de Jorge Almirón ya está confirmado.

Las estadísticas de Martín Palermo como entrenador

Entre todos los clubes donde dirigió Martín Palermo sumó 309 encuentros: consiguió 110 triunfos, 92 empates y 107 derrotas.

Martín Palermo bancó a la fórmula Ibarra-Macri

Más temprano este martes, se viralizó un video del exatacante en el que expresa su apoyo a los opositores de cara a las elecciones. La filmación fue utilizado en el acto del anuncio de la lista. “Quiero mandarle un saludo muy especial a Andrés y a Mauricio por el lanzamiento de la nueva fórmula. Fuerte abrazo y muchos éxitos“, comentó el Titán.

No es la primera vez que Martín Palermo marca su postura ante unas elecciones en Boca

Martín Palermo, en 2015, apoyó la fórmula que por aquel entonces el oficialismo presentó con Daniel Angelici y Rodolfo Ferrari . En esa época, Juan Román Riquelme todavía no participaba activamente ni había expuesto su postura, aunque se presumía que apoyaba a la candidatura de Jorge Ameal y Mario Pergolini (como son las vueltas de la vida que hoy el conductor radial se cruzó de vereda).

Ya en 2019, el Titán no intervino, dado que estaba centrado en su actividad como entrenador en el exterior. Además, dejó de dirigir al Pachuca de México cerca de la votación, por lo que tampoco le dio tiempo suficiente para pensarlo. No obstante, el radio pasillo indicaba que regresaría a Boca tan pronto asumiera Christian Gribaudo como presidente y Juan Carlos Crespi como vice. Sin embargo, Ameal – Pergolini, esta vez, sacaron el 50 por ciento de los votos.