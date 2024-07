Boca Juniors tuvo más de un mes de preparativos para afrontar la ida del repechaje de la Copa Sudamericana 2024 ante Independiente del Valle, pero en las horas más recientes al duelo de ida en Quito se confirmaron múltiples bajas. Los refuerzos no fueron habilitados por Conmebol debido a que no fueron inscriptos a tiempo por el club en la lista de buena fe y para colmo, Edinson Cavani sintió una molestia en la última práctica, por lo que quedó afuera del viaje a Ecuador.

El uruguayo iba a ser titular junto con su compatriota Miguel Merentiel pero se quedará en Buenos Aires recuperándose de la dolencia en el cuadriceps que le impidió terminar el entrenamiento de este martes. Sin él, ni Milton Giménez al estar inhabilitado como nuevo refuerzo, Diego Martínez no tiene otro delantero natural para acompañar a la “Bestia” más que Darío Benedetto, pero el Pipa se encuentra marginado por el entrenador por un acto de indisciplina de hace meses.

Producto de una frase desafortunada en un entrenamiento (la recordada “noches alegres, mañanas tristes” luego de su fiesta de cumpleaños), el 9 de Boca dejó de ser tenido en cuenta por el entrenador y la postura sigue firme hasta el día de hoy. Incluso con las 17 bajas por lesiones, suspensiones, convocatorias a seleccionados olímpicos o inhabilitaciones, Martínez volvió a marginar a Benedetto. Se reafirma la decisión: fin de ciclo para el Pipa en Boca.

Además de Benedetto, Diego Martínez sostuvo su postura de dejar afuera de la lista de convocados a Norberto Briasco, Nicolás Valentini y sumó a Frank Fabra, quienes pasaron a ser considerados prescindibles en el plantel xeneize.

La desafortunada historia de Benedetto en medio del complejo presente de Boca

Ya sabiendo que no iba a viajar a Ecuador, debido a que no jugará más en Boca bajo las órdenes de Diego Martínez, Benedetto hizo un posteo en su cuenta de Instagram en el que posó en una foto con Flavio Mendoza. En las últimas, el delantero asistió a la obra del reconocido artista y se fotografió con él, además de que le obsequió una camiseta de Boca. “Con el crack @pipabenedetto”, posteó Mendoza, y Benedetto respondió en sus redes personales: “Gracias Flavio”. Los hinchas nuevamente reprobaron el accionar del ex Elche por el contexto en el que subió la foto.

Las opciones de Benedetto para su futuro

Si bien el contrato de Darío Benedetto finaliza en diciembre y ya sabe por el propio Diego Martínez que no será tenido en cuenta en adelante, en Boca esperan poder obtener algún ingreso por su salida y por eso quieren negociarlo en el presente mercado de fichajes, dejando al jugador y su representación la tarea de acercar al club una oferta potable.

Entre las opciones que tiene Pipa, las más redituables para el Xeneize en el aspecto económico podrían ser la de emigrar a la MLS de los Estados Unidos o la de tener una nueva etapa en el fútbol mexicano, donde ya defendió las camisetas de Tijuana y América.

Todas las bajas de Boca ante IDV al detalle

Lucas Blondel: lesionado (en recuperación de una rotura de ligamentos)

Nicolás Figal: lesionado (esguince de tobillo)

Aaron Anselmino: lesionado (desgarro de isquiotibial)

Cristian Lema: lesionado (desgarro de isquiotibial)

Edinson Cavani : lesionado (molestia en el cuadriceps)

: lesionado (molestia en el cuadriceps) Cristian Medina: citado a los JJ. OO.

Ezequiel Fernández: citado a los JJ. OO.

Leandro Brey: citado a los JJ. OO.

Kevin Zenón: citado a los JJ. OO.

Pol Fernández: suspendido

Tomás Belmonte: no fue inscripto a tiempo

Gary Medel: no fue inscripto a tiempo

Brian Aguirre: no fue inscripto a tiempo

Milton Giménez: no fue inscripto a tiempo

Nicolás Valentini: marginado por cuestiones contractuales

Darío Benedetto : marginado por indisciplina

: marginado por indisciplina Frank Fabra: marginado por decisión técnica

Norberto Briasco: marginado por decisión técnica

El posible XI de Boca para enfrentar a Independiente del Valle

Luego del entrenamiento de este martes, antes de viajar rumbo a Quito, Diego Martínez diagramó el once inicial y dispuso de esta formación: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Milton Delgado, Mauricio Benítez, Julián Ceballos; Luca Langoni y Miguel Merentiel.