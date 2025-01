La primera medida de Fernando Gago en la pretemporada de Boca

Comenzó el 2025 de Boca. Con Fernando Gago a la cabeza, el plantel del Xeneize inició la pretemporada, a semanas del puntapié inicial para un año con muchos objetivos grandes. Serán días importantes para el acondicionamiento físico de los jugadores, algo vital para el DT.

Apenas llegaron los futbolistas al predio, Pintita le dio lugar a una de sus principales: la balanza. La primera medida del director técnico fue el control del peso para sus dirigidos, luego de poco más de dos semanas de vacaciones tras el último partido ante Independiente.

El plantel fue sometido a los habituales chequeos de rutina, para luego comenzar con los trabajos físicos, que serán a doble turno tanto el jueves como el viernes. A partir del fin de semana, los entrenamientos pasarán a ser únicamente por la mañana.

Cómo será la pretemporada de Boca

Una vez más, Boca eligió hacer la pretemporada dentro de su predio, ubicado en Ezeiza. Allí, los jugadores realizarán el acondicionamiento físico correspondiente, con una serie de amistosos programados, antes de un prematuro inicio de la competencia oficial.

El equipo de Gago disputará un amistoso ante Juventude de Brasil el 15 de enero, en San Nicolás. Además, el comienzo de la Copa Argentina sería antes de tiempo y hay muchas chances de que el Xeneize se estrene en ese torneo el 22 de este mes ante Argentino de Monte Maíz, en Santa Fe.

La balanza, un pilar fundamental para el “método Gago”

Desde que comenzó su carrera como entrenador, Gago se mostró inflexible a la hora de hablar del control del peso de sus dirigidos. Fue el propio estratega quien se encargó de dejar en claro que si un jugador “no está del todo bien físicamente, deportivamente y mentalmente, es muy difícil que rinda“.

Trabajando de la mano con los nutricionistas, Pintita obliga a sus jugadores a respetar un determinado peso (dependiendo de cada uno). Si alguno no respeta eso, no es tenido en cuenta hasta que lo haga. Tanto en Aldosivi, como en Racing y Chivas respaldó esta norma con hechos. Boca no es la excepción.

