Con la confirmación de Gago como nuevo entrenador de Boca, se dieron a conocer ciertas medidas que el ex DT de Racing tiene para el día a día de sus dirigidos. ¿Lo aplicará en el Xeneize?

"No te va a tener en cuenta": el riguroso método de la balanza que es vital para Fernando Gago y que podría usar en Boca

A falta de confirmación oficial de parte del club y del entrenador, Fernando Gago ya es el nuevo DT de Boca y asumirá a su cargo la próxima semana, luego de que el Xeneize enfrente este domingo a Argentinos Juniors bajo las órdenes de Mariano Herrón y que “Pintita” haga lo propio en Chivas en el clásico “tapatío” de Guadalajara ante Atlas.

Lo que era un secreto a voces y rumores mediáticos que fueron tomado forma ya se convirtió en realidad, y Gago estará viajando en los próximos días a Argentina para firmar su contrato y ponerse al mando del equipo en el cual surgió como futbolista profesional y en el que dedicó gran parte de su carrera como jugador.

Riquelme confiará en el nacido en Ciudadela como DT hasta el fin de su mandato, dándole un contrato hasta diciembre de 2027 como garantía de que podrá realizar su proyecto con comodidad. Más allá de los tiempos, Fernando Gago posee diversas cuestiones particulares como entrenador y tanto en Racing como en Chivas se han ocupado de señalarlas como un punto vital para el día a día bajo sus órdenes.

Uno de estos tantos factores que Gago contempla como esencial en sus equipos es la cuestión física, sobre todo en lo que respecta al peso de sus futbolistas. Para el entrenador es menester que los jugadores se encuentren en óptima condición física, ya que considera que si un futbolista “no está bien del todo físicamente, deportivamente y mentalmente, es muy difícil que rinda“.

Incluso, fueron varios los jugadores que fueron dirigidos por Pintita que destacaron esta cuestión primordial en su dirección técnica. Uno de ellos fue Carlos Alcaraz, actual mediapunta de Flamengo que estuvo en Racing en las épocas de Gago. En aquel entonces, el nacido en La Plata destacó que se perdió un partido ante Defensa justamente por el motivo de su peso, a lo que aclaró al detalle cómo es dicha situación con el que ahora será entrenador del Xeneize.

A mediados de 2022, en diálogo con ESPN, Alcaraz relató: “Tenés un peso determinado. Yo tengo que estar entre 77 y 77.5. Si un día antes del partido llegás fuera de peso, no te va a tener en cuenta porque no estás respetando el reglamento que aceptó todo el plantel”. Además, añadió: “Vos sabes que si llegás fuera de peso te sacan de los concentrados, sea quien sea. Cuando ellos asumieron ya sabíamos que nos iban a pesar todos los días. Esa vez llegué con 77.8, había comido un poquitito de más”. De no mediar cambios bruscos, este estricto método lo implementará en su paso por Boca.

Cuándo debutaría Fernando Gago en Boca

Este domingo, Boca recibe a Argentinos Juniors con Mariano Herrón como entrenador del equipo de manera interina. Si bien aun no hay fecha oficial para el debut de Gago, el próximo compromiso del Xeneize es ante Tigre, el fin de semana del 20 de octubre, por la Liga Profesional.

La idea es que Gago asuma cuanto antes para poder aprovechar la fecha FIFA que inicia esta semana para empezar a trabajar con el plantel con tranquilidad y así preparar el debut ante el cuadro de Victoria.

Pero, el partido que está en el horizonte del Xeneize es el de Gimnasia por los cuartos de final de la Copa Argentina que se disputará el 23 de octubre, posiblemente en el estadio de Newell’s, en Rosario. El ganador de ese choque irá ante Vélez en la semifinal. Del otro lado de la llave están Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Los números de Fernando Gago

Como entrenador, Gago se desempeñó en Aldosivi, Racing y Chivas. En total dirigió 172 partidos y sumó 2 títulos, ambos en la Academia. En números generales, acumuló 77 victorias, 44 empates y 51 derrotas.

Su primer ciclo fue en el Tiburón, en donde dirigió a Nicolás Valentini. Su experiencia inició en febrero de 2021 y los resultados no fueron buenos porque apenas sumó 7 triunfos y tres empates, ante 16 caídas.

En Racing, su ciclo más largo, estuvo 109 encuentros y ganó 53 partidos. Pero, cayó en 26 oportunidades y tras perder un clásico con Independiente se despidió antes del final de su contrato.