Preocupación en Boca: Carlos Palacios no pudo completar el entrenamiento

Carlos Palacios, el único refuerzo que pudo cerrar Boca para iniciar la pretemporada a las órdenes de Fernando Gago, generó preocupación en el entrenamiento de este viernes producto de una molestia muscular que le impidió completar el entrenamiento matutino.

Por esa razón, el futbolista chileno que llegó procedente de Colo Colo tuvo que realizarse en la misma mañana estudios médicos que en primera instancia descartaron la existencia de una lesión. Según informó Emiliano Raddi en Sports Center, tanto el cuerpos técnico y médico del Xeneize seguirán de todos modos atentos a su evolución.

Palacios, que ya desde el 14 de diciembre había sido confirmado oficialmente como el primer refuerzo Xeneize para 2025, había sido parte del grupo en la vuelta a las actividades este jueves en Ezeiza, pero no logró finalizar su segundo día de entrenamiento con el equipo.

El jugador había regresado de Chile luego de pasar las fiestas junto a su familia y en el primer día de entrenamiento a doble turno había aprovechado también para dialogar con la prensa sobre la exigencia que representaba para él llegar a un club como Boca.

“En su momento no trabajé el físico, no me preocupaba por eso. Ahora soy un jugador más maduro, más completo, entonces tengo que estar en cada detalle. Este pase a Argentina va a ser muy importante, tengo que estar preparado para todo porque va a ser un mundo diferente”, había dicho.

El intercambio de Palacios con Riquelme

El chileno también se había referido a los diálogos que viene manteniendo con Juan Román Riquelme, ídolo y presidente de Boca, además de clave para lograr su fichaje. “Con Román conversé cuando estuve allá y ahora me mandó mensaje por el año nuevo”, adelantó.

Y agregó: “Me dijo que esperaba que consiguiéramos muchos títulos. Yo espero responderle dentro de la cancha por todo lo que hizo para buscarme y para llevarme a Boca“.