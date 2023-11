Pese a no poder lograr la séptima, a Boca se le viene un fin de año duro por varios motivos. A nivel deportivo, debe lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2024 donde tiene dos posibilidades: por el torneo local y la Copa Argentina. En tanto, a nivel institucional, se vienen las Elecciones para presidente donde Juan Román Riquelme y Mauricio Macri se enfrentarán mano a mano por tomar las riendas del club. Sobre todo esto, apareció una sorpresiva publicación del astrólogo Giorgio Armas.

En la previa a la final de la Copa Libertadores, el famoso astrólogo de Boca generó bastante expectativa en los hinchas a partir de sus publicaciones. Vaticinó la séptima, pero finalmente, no se concretó. Esto llevó a que quede en el ojo de la tormenta de los hinchas ‘xeneizes’.

Las críticas a Giorgio Armas no cesan en las redes sociales. Además de sus pronósticos desacertados, muchos le cuestionan su llamativa relación con el técnico Jorge Almirón, hoy afuera del club. Pese a estos cuestionamientos, continúa muy pendiente de la actualidad del club.

A la espera de las elecciones y de los últimos partidos de Boca en este 2023, el famoso astrólogo sorprendió con un posteo en su cuenta de X (Twitter) donde hizo una promesa. Los hinchas ‘azul y oro’ vuelven a poner su atención en Giorgio por lo que dijo, ya que tiene que ver con el futuro de Boca y el suyo personal.

La promesa de Giorgio Armas que involucra a Boca, Riquelme y la Libertadores

Giorgio Armas ha estado muy presente en X (Twitter) donde no ha parado con sus trabajos de astrología y así lo dejó ver. La promesa que hizo a sus seguidores en esta red social tiene que ver con la posible clasificación de Boca a la próxima Copa Libertadores, así como también con las elecciones en el club.

“Si Boca no clasifica a la Copa Libertadores 2024 y Román no gana las elecciones, elimino mi cuenta“, aseguró en su cuenta de X (Twitter). De esta manera, el astrólogo deja entrever que estuvo trabajando en estas dos cuestiones que afectan al mundo Boca. Si no obtiene el resultado esperado, eliminará su cuenta.

Esta no es la primera vez que Giorgio Armas hizo esta clase de promesas y sus seguidores se lo recordaron. A su vez, muchos ya no le dan credibilidad al famoso vidente y se lo hicieron saber. Por eso, también desean que esto no se cumpla, así podrán dejar de ver sus publicaciones en redes sociales.

¿Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2024?

A Boca le queda un sólo partido en la Copa de la Liga Profesional. Deberá ganarle sí o sí a Godoy Cruz para tener chances de clasificar a la Copa Libertadores. Sin embargo, si Rosario Central, San Lorenzo o Estudiantes gana en la última jornada del certamen, dejará al ‘Xeneize’ sin posibilidades matemáticas de clasificar por esta vía.

La segunda opción que le queda a Boca Juniors para clasificar a la Copa Libertadores es ganar la Copa Argentina. En este sentido, está a dos partidos, ya que debe enfrentar en semifinales a Estudiantes de La Plata y definiría la competencia con el ganador de San Lorenzo o Defensa y Justicia.

¿Cuándo y cómo serán las elecciones en Boca?

Boca realizará las elecciones a presidente en la Bombonera el próximo sábado 2 de diciembre. Allí se enfrentarán dos listas: el oficialismo con el binomio Juan Román Riquelme-Jorge Amor Ameal como presidente y vicepresidente, respectivamente; enfrentando a la fórmula compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.