Central Norte está en vísperas a uno de los partidos más importantes de su historia. Por los 32avos de final de la Copa Argentina 2024, los Cuervos de Salta enfrentarán ni más ni menos que a Boca a partir de este sábado por la tarde y Víctor Riggio, su entrenador, le contó a BOLAVIP cómo vive las horas previas al trascendental encuentro que se disputará en Santiago del Estero.

–¿Qué expectativas tienen de cara al partido del sábado?

-Bueno, mira, lógicamente siento toda la emoción que te produce jugar un partido de estos y pienso en cómo salir a hacer un buen partido, son dos condimentos sumamente importantes. Nosotros todavía no afrontamos la competencia oficial, es nuestro primer partido oficial y nos toca con un grande como Boca ¿me entendés? O sea, que eso sería, digamos, el contrapunto a todo lo otro. Pero bueno, queremos enfrentarlo de la mejor manera, consciente de para qué estamos nosotros y sabiendo que en frente tenemos un equipo con muchísimas variantes. Para eso hay que tener un plan, un plan sencillo. Porque si es un plan complejo, no lo vas a poder cumplir. Tiene que ser un plan sencillo.

–¿Y ustedes para qué están?

-A ver, en el torneo nosotros somos uno de los candidatos al ascenso. Ahora, estamos ante nuestro primer partido oficial frente a uno de los más grandes de Argentina. Eso me gustaría analizarlo después. Ahora no porque ahora estamos para hacer lo mejor posible nuestro papel frente a Boca, lógicamente con todo el deseo de lograr un buen resultado. No hay ninguna emoción y ninguna ilusión en la que no pienses en el final deseado, porque la ilusión te motiva, te moviliza. La concreción o la realidad te satisface. Queremos la satisfacción de lograr un buen resultado, lógicamente que es así.

–Cuando hablas de que tiene que ser un plan fácil, ¿a qué te referís?

-Y sí, un plan. A ver, el plan nuestro tiene que ser un plan que nosotros lo podamos aplicar, porque si vos querés resolver todos los problemas o todo lo que te proponga el rival, tiene muchas variantes. Si te tiran un centro y están Benedetto y Cavani, tenés problemas. Si vas por afuera, tenés jugadores para filtrar. En el mano a mano, tenés jugadores para jugar en el mano a mano. Si tenés para pensar, lo tenés al chico Zenón que te piensa. O sea, es una manta corta, pongámosla en el medio y la peleamos ahí. Si te tapás la cabeza, te destapás los pies.Un equipo grande tiene muchas variantes, por eso apelamos a un plan simple.

–Sin misterios.

-Sin misterios. Estar solidarios a la hora de recorrer los espacios tanto para atacar como para defender, tratar de mermarle el protagonismo a Boca. La idea es que la pelota la agarren la mayor cantidad de veces posible los jugadores con menos poder de decisión. Y después, bueno, hacer el partido que tenemos que hacer. A ver, de 10 enfrentamientos con Boca, hay uno que le pertenece a Central Norte. El fútbol es así. Juguemos ese partido.

–Este es el partido, digamos.

-Claro, del uno que te va a tocar a gol, uno y medio. Porque siempre es así. Si no, el Barcelona nunca habría perdido con un equipo de chico. Siempre hay un partido en los enfrentamientos que no le pertenece al equipo superior. Si no Racing no hubiera quedado afuera tres veces con equipos inferiores.

–O como recientemente Lanús perdió con el Porvenir.

-Exactamente. Y Lanús hoy está dos puntos a la punta. Gana un partido más y ya está en la final del torneo. Vos fijaste, hay un partido que no te pertenece. No le pertenece al de categoría superior.

–Muchas veces en estos partidos, los equipos grandes como Boca, River, a veces lo minimizan un poco y ponen suplentes. ¿Ustedes cómo viven eso?

-Estamos a la expectativa. O sea, lo único que nos puede favorecer, porque la categoría la tienen, es la falta de ritmo. La falta de timing a la hora de competir. Porque hay jugadores que pueden jugar que vienen de lesiones, que vienen de no estar considerados o no ser titulares, con pocos minutos. Hay que ver.

-¿Cuáles son las virtudes de Central Norte y cuáles crees que son los pequeños defectos que puede llegar a tener Boca?

Mirá, si nosotros estamos por encima de nuestras posibilidades, que es lo que buscamos, tomando ese aumento desde lo emocional… Si nosotros hacíamos el análisis del Porvenir con Lanús antes, no había chances para el Porvenir. Por eso te digo, es el partido del sábado el que nos pertenece, de los 10 que hay frente a Boca, ese es el que tenemos que jugar. Y lógicamente Boca va a tener mucho que ver en eso, que nosotros no dejemos que desarrolle todo el potencial que tiene. Esto es así.

–Para definirlo, ¿sería el partido de sus vidas?

-Sí, para algunos chicos puede ser único. Tengo dos chicos que estuvieron en las inferiores de Boca. Hay uno que salió hace poquito que es Juan Pablo Cabaña, estuvo hasta diciembre en el inferiores de Boca. Y Juan Huichulef también, que estuvo hace años en las inferiores de Boca. Pero no sé si mis jugadores enfrentaron a Boca alguna vez en un torneo oficial. No les pregunté porque tampoco les quiero armar todo un tema. Y no sé si algunos después de este partido lo van a volver a enfrentar, que es otro tema. Es un partido único. Hoy es un partido único.

–¿Y cuál es el defecto que crees que puede haber en Boca?

-Boca levantó el nivel, pero en el fútbol argentino hoy hay mucha paridad. Y salvo River, que hace tiempo maneja un mismo despliegue, un mismo esquema, una misma situación de juego más allá de los resultados, los otros equipos grandes todavía están en una situación de buscar su mejor nivel de juego. Gustavo Costas fue un jugador mío casi retirándose. Es un gran entrenador que salió cuatro veces campeón en cuatro países diferentes y él todavía está buscándole la forma de jugar a un Racing que tiene un muy buen plantel. Nosotros queremos ponerlo incómodo a Boca. Después el desarrollo de los partidos no tiene una tendencia constante, salvo que jueguen con el Manchester City, que juegan siempre igual. Vayan perdiendo, empatando o te vayan haciendo cuatro goles. Los tipos te destruyen, o sea, son destructores. Los demás equipos también se manejan de acuerdo a lo que va sucediendo. Bueno, queremos hacerle difícil el partido, tratar de preocuparlos, no estar siempre cerca del área y llevarlo a que ellos empiecen a minimizar el potencial que tienen, eso es todo.

–¿Tenés un poquito de miedo vos o los jugadores del árbitro?

-No, no creo, en Copa Argentina no. Yo no recuerdo cosas así.

–¿Y cómo está Salta? ¿Está revolucionada un poquito por este partido?

-En 12 minutos volaron las 5.000 entradas para Central Norte. En 12 minutos.

–Más allá del premio económico que entrega la Copa Argentina y de la gloria que sería ganar este partido, desde el club, ¿hay alguna iniciativa para darles otro premio a los jugadores?

-Mirá, hay particulares que se acercaron al plantel, que desde el fanatismo propio les ofrecieron un premio a los jugadores.

–¿Se sabe qué premio es?

-Sí, el monto sí, el monto normal, chiquito, pero viene de una persona particular que tiene una actividad comercial. Yo solo me enteré de eso, pero el premio económico es bueno, es la mejor plata ganada, porque el premio se paga ante el logro, ¿cierto? Nadie paga premio por perder, pero igualmente jugar con Boca es bastante suficiente como para que tengamos la mejor entrega.

Con la ilusión intacta y las ideas claras, Riggio intentará comandar un triunfo histórico ante un Boca que todavía no encontró su mejor versión en lo que va de 2024. Si sabrá de sorpresas la Copa Argentina…