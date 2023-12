Diego Martínez será el nuevo entrenador de Boca tras el abultado triunfo de Juan Román Riquelme en las elecciones en el club de la Ribera. Como se anticipaba antes que se dieran los comicios, la cuestión que se resolvía en las urnas entre JRR y Andrés Ibarra también daría como resultado el nombre del nuevo DT que tendrá el Xeneize, saliendo entre el propio Martínez y Martín Palermo. Debido a la imposición de Román en los comicios, será el ex Tigre y Huracán el que recale en Brandsen 805 como el flamante director técnico boquense a partir de 2024.

En este sentido, Riquelme pretende presentarlo cuanto antes y que ya desde el 26 de diciembre se haga cargo del equipo de la Ribera, fecha en la cual el plantel comenzará la pretemporada de cara a lo que se le viene en la próxima campaña. Sin embargo, antes de hacerse oficial su arribo, Boca deberá resolver con Diego Martínez una traba impuesta por su ex club, Huracán.

Es que en concreto, Diego Martínez aún no arregló en un 100% su salida del equipo de Parque Patricios a pesar de que se comunicó su renuncia. Esto se debe a que el motivo por el cual decidió salir anticipadamente de Huracán fue por las negociaciones entabladas con Boca, algo que no cayó nada bien en el Globo. Por eso, en el conjunto quemero quieren recuperar la inversión hecha por Martínez antes que se finiquite su desvinculación.

Según informó TyC Sports, el ex entrenador de Tigre cobró parte del dinero que sería su sueldo por un año de manera adelantada y ahora, le reclaman que salde esa deuda al haberse marchado antes de lo debido. Sin esta cuestión 100% económica, Huracán no liberará el contrato de Diego Martínez y por ende, no podrá firmar su vínculo con el Xeneize. Por eso, su presentación no se daría este lunes, sino que será en el transcurso de la semana, para que a partir de la semana entrante ya se ponga a disposición y comience la pretemporada con el plantel.

Hasta cuándo gobierna Riquelme en Boca

En 2019, con una concurrencia récord en aquel momento (38 mil socios), Juan Román Riquelme volvió a Boca como vicepresidente. El ídolo acompañó a Jorge Amor Ameal y a Mario Pergolini en la fórmula de tres y se impuso a la oposición, tal como sucedió este domingo 17 de diciembre en La Bombonera.

Luego de un proceso largo y agotador, con la Justicia de por medio, Riquelme se consagró como el nuevo presidente de Boca y la foto junto a Ameal se volverá a repetir, ya que este será su vicepresidente. Ambos gobernarán hasta diciembre de 2017, mes en el que se llevarán a cabo las nuevas elecciones.

Los juveniles de Boca que dirigió Diego Martínez en inferiores

Habiendo dirigido las categorías del 2000 al 2004, el posible entrenador de Boca a partir de los próximos días tuvo a su cargo a pibes como Valentín Barco (2004), Equi Fernández (2002), Exequiel Zeballos (2002), Luca Langoni (2002), Nicolás Valentini (2001), Marcelo Weigandt (2000), Vicente Taborda (2001), Aaron Molinas (2000), Agustín Obando (2000) y Jabes Saralegui (2003), además de otros jugadores que aún se encuentran en Reserva como Lautaro Di Lollo, Mauricio Benítez y tantos más.

Martínez también tuvo a futbolistas como Facundo Colidio, hoy en River; Agustín Almendra, actualmente en Racing; Agustín Sández, de Rosario Central, entre otros. Todos ellos lograron afianzarse en Primera, algunos con rodaje en Boca y otros ganando la experiencia en otras instituciones.