Las durísimas críticas de los hinchas de Boca a Pol Fernández: "No tiene que jugar más"

En el primer partido que Boca jugó en condición de local por la CONMEBOL Sudamericana, los comandados por Diego Martínez lograron triunfar por un excelso cabezazo de Aaron Anselmino, quien minutos más tarde debió ser reemplazado por una molestia muscular.

A pesar de que los hinchas del Xeneize quedaron más que contentos por lo que fue el resultado en sí, por medio de las redes sociales se encargaron de destrozar a Guillermo Fernández por lo que fue su actuación individual. Incluso, llegaron a tildarlo de ‘yeta’ o ‘mufa’ porque después de que fuera reemplazado por Darío Benedetto, además de que los presentes en La Bombonera silbaron al mediocampista, se produjo el gol del triunfo.

Más de un fanático solicitó que la dirigencia y/o el cuerpo técnico azul y oro se desprendan de Fernández, quien no logra encontrar su lugar dentro del plantel, dado a que tanto Equi Fernández, Cristian Medina, Mauricio Benítez, Jabes Saralegui y Kevin Zenón lo han relegado en más de una ocasión.

Cabe destacar que, a pesar de que en más de una ocasión fue Juan Román Riquelme quien declaró que el ex mediocampista de Godoy Cruz, Racing Club y Rosario Central es “el jugador más inteligente del fútbol argentino”, aún no se sentaron a negociar por su continuidad. Habrá que esperar a los próximos días, ya que todavía no se pusieron de acuerdo entre los miembros de la Comisión Directiva para definir si renovará o se marchará.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pol Fernández en Boca?

El vínculo de Pol Fernández con Boca caducará el 31 de diciembre de 2024. Por el momento, no hubo charlas por su renovación.

Las estadísticas de Pol Fernández en Boca

Desde que debutó como futbolista profesional, Pol Fernández afrontó 153 partidos oficiales con la camiseta de Boca, con la que convirtió 9 goles y aportó 8 asistencias.