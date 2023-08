A 24 horas del partido ante Racing por la Copa Libertadores, Boca comenzó de definir las cuestiones de cara al duelo de cuartos de final y, mientras esto sucede, Edinson Cavani tuvo que entrenarse diferenciado por una sobrecarga y encendió alarmas, aunque no corre riesgo su titularidad. En paralelo, se confirmó la renovación de Cristian Medina y se llevó a la Legislatura Porteña el proyecto para ampliar La Bombonera. Esto y más, en las últimas 24 horas xeneizes.

¡La CONMEBOL Libertadores se vive en Telefe.com! ¡También podés seguir las reacciones en vivo en Twitch!

Los convocados de Boca vs Racing con Cavani presente

Este miércoles, a partir de las 21:30 horas, Boca y Racing disputarán el primer partido correspondiente a los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores, donde ambos equipos buscarán dar el primer golpe para definir la serie en el Cilindro de Avellaneda, el miércoles 30 de agosto.

A lo largo de las últimas horas, dentro del territorio azul y oro se generó una enorme incertidumbre respecto a la presencia de Edinson Cavani, quien tuvo que realizar un entrenamiento diferenciado, y llamó la atención entre todos los hinchas que, por medio de las redes sociales, pusieron el grito en el cielo.

El tiempo pasó, el plantel descansó después de una larga jornada de entrenamientos, y se develó el misterio. Fue el propio Jorge Almirón quien dio a conocer la lista de convocados para que el Xeneize reciba a la Academia en el estadio Alberto J. Armando, y Cavani fue noticia. Sí, una vez más.

Después de muchísima incertidumbre, el Matador apareció en la nómina de convocados, por lo que podría jugar desde el inicio como planificaba el DT de Boca. Eso sí, lo confirmarán a último momento porque observarán cómo transitará las últimas horas previas al compromiso. En el caso de que no lo vean en óptimas condiciones para ir desde el inicio, Darío Benedetto ocupará su lugar.

El posible XI de Boca vs Racing

Si bien Jorge Almirón decidió jugar al suspenso y no revelar ni siquiera en las prácticas algunos detalles respecto al XI inicial de Boca para recibir a Racing, se puede esbozar un equipo inicialista contemplando la lógica y las últimas decisiones del entrenador xeneize.

De esta manera, la formación sería: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández; Luis Advíncula, Edinson Cavani y Valentín Barco.

Boca presentó el proyecto para la ampliación de La Bombonera

La ampliación de aforo de La Bombonera es un tema que ya forma parte de la cotidianidad del Mundo Boca, sobre todo debido a la extensa cantidad de socios y/o fanáticos xeneizes que se quedan afuera de poder asistir al Alberto J. Armando a los partidos del ámbito local o de la Copa Libertadores.

La utilización de filtros para limitar los cupos de ingreso al estadio son habitual motivo de bronca en el público boquense y por eso, la cuestión de una ampliación de La Bombonera resulta una cuestión vital de cara al futuro a corto plazo para el club de la Ribera.

En un año en donde se realizan las elecciones presidenciales en Boca, cada agrupación política ya presentó su modelo de remodelación/reconstrucción de La Bombonera. Y en este contexto, desde el oficialismo ya realizaron un movimiento clave para poder efectuar su proyecto, el cual es el de “La Bombonera 360°”.

En concreto, la dirigencia acutal de Boca realizó la presentación del proyecto de remodelación a la Legislatura Porteña en donde, mediante una firma de Jorge Amor Ameal, solicita el permiso para que se apruebe el plan que le permitirá al Xeneize construir el modelo de La Bombonera 360°, el cual tendrá capacidad para 82.000 espectadores, casi 30 mil espectadores más que la capacidad actual de 54.000 que tiene el Alberto J. Armando. De esta manera, el plan de la ampliación del estadio ya está formalmente encaminado.

Boca oficializó la renovación de Medina: la nueva millonaria cláusula de salida y los detalles

A altas horas del pasado lunes, desde la cuenta oficial del club de la Ribera, “Esto es Boca”, revelaron que habían negociaciones avanzadas para que Cristian Medina renovara su contrato con la institución. La última vez que el juvenil había puesto el gancho sobre el papel fue hace un año, cuando renovó su primer vínculo en 2020. Ahora, el volante que es la indiscutible figura boquense alcanzó un nuevo acuerdo con el Xeneize y todo el Mundo Boca celebra.

Extendiendo su vínculo por un año más de lo que tenía en su anterior contrato, Medina estará ligado a Boca hasta diciembre de 2027, por lo que seguirá relacionado al club de la Ribera por 4 años y medio más a menos que se marche en el medio por un traspaso.

En lo que respecta a la cláusula de rescisión, desde Boca no revelaron detalles, aunque en TyC Sports informaron que se mantiene la opción de salida de 15 millones de euros con la novedad de que la misma puede subir a los 20 millones en los últimos días de cada mercado de pases.

Lo que sí se incrementó en la nueva firma de contrato es la ya mencionada extensión del vínculo y se le dio una mejora salarial debido a su gran rendimiento en el 2023, sobre todo desde la llegada de Jorge Almirón. De esta manera, en el Xeneize siguen pensando en movimientos en el mercado, ya que han concretado altas, se han dado bajas y ahora se encuentran enfocados en realizar renovaciones importantes en el plantel actual. Y Cristian Medina fue el primero de ellos.

Merentiel habló sobre su futuro y se mostró enfocado en Boca: “Intento no pensar en eso”

Llegando por debajo del radar y en una negociación que nadie tenía en los planes, en el mercado de pases de principio de año, Boca cerró la cesión de Miguel Merentiel para la delantera xeneize proveniente desde el Palmeiras por una temporada.

Ya con más de seis meses en el club de la Ribera, el uruguayo se asentó como una alternativa confiable tanto de titular como ingresando desde el banco al punto tal de ser el goleador de Boca en el 2023 con 9 goles en los 34 partidos que disputó.

En la previa del partido ante Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el propio Miguel Merentiel se refirió a su futuro luego de diciembre, ya que el préstamo en Boca expira a fines de este 2023. En diálogo con “Carve Deportiva”, programa radial uruguayo, la “Bestia” no anduvo con vueltas y se mostró enfocado en el plano futbolístico.

“De acá a diciembre Boca tiene para decidir si hace la opción. Sí que se escucha que me quiere comprar, pero tampoco pienso en eso, es solo esperar. El fútbol cambió muchísimo, en seis meses te puede salir algo buenísimo o terminar en cualquier lugar. Nunca pensé que iba a llegar a un equipo tan grande como Boca. No sé cuánto más voy a estar, yo me centro en rendir, no pienso en el futuro“, expresó Merentiel, dejando en claro que la decisión de su continuidad en el Xeneize es del propio club y que él se encuentra pensando en cómo aportar lo mejor para el equipo.

Además, habló acerca de la competencia que tiene en su posición con Darío Benedetto y Edinson Cavani, donde afirmó: “Eso lo llevo bien. Ellos son excelentes compañeros. Por eso, tengo que meterle y a la hora que toque, hacer lo mejor porque son dos grandes jugadores los que compiten conmigo“. Por último, también confesó que tiene “una gran relación” con Juan Román Riquelme y que dialoga de manera seguida presencialmente y de forma virtual.

Cabe recordar que el uruguayo llegó a Boca a préstamo desde Palmeiras sin cargo y con una opción de compra de 3 millones de dólares, la cual en el Xeneize planean ejecutar en diciembre debido a su gran rendimiento e importancia dentro y fuera de la cancha. Por lo tanto, de no mediar inconvenientes, Merentiel seguirá en Boca una vez que la cesión finalice.